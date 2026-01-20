川普不明說是否動武奪格陵蘭 美國警告歐盟勿加稅反制
美國總統川普（Donald Trump）揚言掌控格陵蘭，至於將採取多強硬的手段達成？他19日告訴媒體「不予置評」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，若歐洲國家因格陵蘭對川普威脅加稅而採取報復關稅，這種作法「非常不智」。貝森特並以維京群島與巴拿馬運河為例，表示它們都是美國買回來的。
川普近日加強取得丹麥自治領土格陵蘭的推動力道，他於17日表示，將從2月1日起，對英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典等八個「反對美國掌控格陵蘭」的歐洲國家商品，加徵10%進口關稅，直到美國達成取得格陵蘭的協議為止。
這項宣布引發美國盟友強烈不滿，痛批是「勒索」行為。德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）19日表示，歐洲正準備採取反制措施。
川普19日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）簡短電訪時，抨擊反對他取得格陵蘭的歐洲領袖，說當地對於美國國安至關重要，能防範外部威脅。他說：「歐洲應該關注俄羅斯和烏克蘭的戰爭，因為坦白說，看看那對他們帶來了什麼後果。那才是歐洲該關心的事，不是格陵蘭。」
被問到如果無法達成格陵蘭協議，他是否會繼續推進向歐洲國家加徵關稅的計畫？川普回答：「我會，百分之百會。」
法新社報導，貝森特在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）場邊期間對媒體表示，如果歐洲國家要報復：「我認為那將是非常不智。」他說，川普之所以希望掌控丹麥自治領格陵蘭，係因認定其為「戰略資產」，並強調「我們不會把我們所在半球之安全，外包給任何人。」
媒體稍晚詢問貝森特，除「獲得格陵蘭」這個極端結果外，有沒有可能透過其他方式來達成協議？貝森特說：「我現在只會先相信川普總統說的話。」他並舉例說：「美國是怎麼得到巴拿馬運河的？我們是從法國人手中買來的。」「那美國又是怎麼得到美屬維京群島（US Virgin Islands）？我們是向丹麥買的。」
貝森特再度強調，格陵蘭作為稀土礦產來源，具有關鍵戰略重要性，而稀土對多項尖端科技至關重要。
他在提及丹麥時說：「如果有一天他們擔心得罪中國怎麼辦？他們不是已經允許中國在格陵蘭採礦嗎？」
世界最大島嶼格陵蘭（Greenland）位於北美洲與歐洲之間的北極圈，面積約216萬平方公里，人口僅5萬多人，且大多數為原住民伊努特人（Inuit）。但格陵蘭地理位置使其在飛彈預警系統和監控北極軍事與商業活動方面，戰略價值極高；隨著冰層融化，開啟新航線和經濟機會，北極的重要性不斷提升。
（責任主編：莊儱宇）
