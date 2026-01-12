川普本週會晤反對派領袖馬查多 委國新政府面臨加速釋放政治犯壓力

華盛頓12日宣布，委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)本週將與美國總統川普會面，在此同時，卡拉卡斯臨時政權面臨越來越大的壓力，被要求加速釋放政治犯。

自從美軍1月3日抓捕委內瑞拉長期領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)，川普政府宣布將「治理」委內瑞拉以來，馬查多一直遭到邊緣化。

川普忽視了馬查多與代替她參選的龔薩雷斯(Edmundo Gonzalez Urrutia)，並與代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)合作，由羅德里格斯與馬杜洛的其他親信繼續掌權。

廣告 廣告

川普警告羅德里格斯應服從華盛頓，否則將面臨後果，尤其是要讓美國取得這個南美州國家豐富的石油儲備。

一名美方官員告訴法新社，川普15日將與馬查多在白宮會面。

同時，委內瑞拉宣布釋放了116名被馬杜洛關押的人士，許多人參與了反對2024年爭議性選舉結果的抗議活動。

人權團體質疑這個數字，家屬則強烈要求面臨華盛頓施壓的卡拉卡斯，加速履行釋放人質的承諾。

家屬已經在監獄外守候多日，但由於親人遲遲未出現，他們越來越不安。

聯合國專家和反對派人士表示，人權團體預估在被關押的800名至1200名人質中，至今只有約50名囚犯被釋放。