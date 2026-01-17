川普染指格陵蘭受挫？共和黨議員揚言彈劾

▲美國總統川普（Donald Trump）近日頻頻展現奪取格陵蘭島的企圖，更放話要對那些不支持美國掌控格陵蘭島的國家加徵關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日頻頻展現奪取格陵蘭島的企圖，更放話要對那些不支持美國掌控格陵蘭島的國家加徵關稅。不過，控制格陵蘭島的主張連在共和黨內都激起反對聲浪，有共和黨眾議員直呼美國若真的入侵格陵蘭將會十分荒謬，更揚言事情若真的如此發展，考慮要彈劾川普作為反制。

根據《The Hill》報導，共和黨眾議員培根（Don Bacon）表示，考慮入侵格陵蘭是十分荒謬的事情，但在過去這一個禮拜，「總統每天都在談論如何要處置格陵蘭」。培根強調，他必須表明共和黨人對此事持不同意見，「強迫格陵蘭島成為美國的一部分，簡直是愚蠢至極」，並揚言若此事真的發生，考慮要彈劾川普。

培根進一步補充說，「你不能那樣對待朋友。你可以那樣對待俄羅斯、中國、伊朗，但不要把你最好的朋友當成狗屎一樣對待」。

根據《Politico》報導，美國跨黨派議員組成的代表團，週五在哥本哈根會見了丹麥和格陵蘭島的領導人，同團的共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）也直言，「格陵蘭應該被視為我們的盟友，而不是資產」。共和黨參議院領袖圖恩（John Thune）表示，「肯定沒有人願意接受一些已經討論或考慮過的選項」，他指的是美國對格陵蘭展開軍事行動的構想。

《Politico》報導指出，雖然共和黨議員對川普外交政策的不安，尚未轉化為任何有實質約束效果的措施，但這依然標誌著川普2.0時代國會與白宮之間最嚴重的裂痕。

