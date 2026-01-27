川普核心圈糾正「唐羅主義」是為遏止中國主宰全球 非與中俄瓜分世界



美國總統川普推行的「唐羅主義」正成為他的核心安全戰略核心，主張透過對委內瑞拉、伊朗的武力行動，以及對格陵蘭和古巴的威脅，遏制中國勢力並爭取地緣政治優勢。這項戰略已納入2025年底的《國家安全戰略》，強調將反美國家重新塑造成親美國家，削弱中國全球布局。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，在美國總統川普（Donald Trump）的核心圈中，有1種觀點正在形成，認為對委內瑞拉和伊朗使用武力，以及對格陵蘭和古巴發出威脅的舉措，是為了遏制中國勢力，並讓美國獲得地緣政治優勢。

川普主張所謂的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），把自己的名字與19世紀的門羅主義（Monroe Doctrine）結合起來。後者主張將敵對勢力逐出西半球，也就是美洲範圍內。

這項概念已寫入2025年底公布的美國《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS）中。自今年年初以來，美國已採取具體行動，包括對委內瑞拉的攻擊，以及對古巴和其他國家採取積極介入姿態。

攻擊委國是為把反美國家重塑成親美

川普22日在自家社群平台Truth Social上，貼出軍事專家暨作家華勒（J. Michael Waller）撰寫的報告，題為《「唐羅主義」的實踐》（The "Donroe Doctrine" In Action）。這份報告在美國3日對委內瑞拉發動攻擊後不久，也被張貼在與政府關係密切的保守派智庫網站上。

報告內容闡述，對委內瑞拉的攻擊是骨牌效應的一部分，目的是將反美國家連同伊朗和古巴一起重新塑造成「親美國家」，並藉此向外界發出訊號，美國會削弱中國的全球戰略。

報告寫說：「時間會證明，川普目前在處理委內瑞拉政權時，到底只是隨性應對，還是手中有某種接近『五維策略』的計畫，或者至少是在可掌控的範圍內。」

川普安全戰略是為遏止中國主宰全球

華勒告訴《日經亞洲》，川普的安全戰略根本上是「為了遏止共產中國主宰全球」。他說：「川普的批評者誤以為這項戰略會將世界劃分成3個勢力範圍：美國掌控美洲、俄羅斯總統普丁掌管歐洲、中國國家主席習近平主導亞洲。」

華勒補充指出錯誤的地方在於：「（應該是）歐洲盟邦主要負責歐洲，『我們的』亞洲盟邦主要負責亞洲。美國主要負責美洲，但仍會繼續支持那些能自立的盟友。」

據估計，如果計算通過偽造登記的油輪運輸的原油，委內瑞拉和伊朗約占中國原油進口的30%。如果再加上中東國家，這一比例高達70%。報告被視為一個針對中國弱點的行動藍圖，包括與川普正努力加強關係的中東國家。

唐羅主義是「反中國戰略」

曾在川普第1任政府擔任首席戰略師，並與川普關係密切的班農（Steve Bannon）上週也表示，唐羅主義是1項「反中國戰略」。他指出，北極是美中爭端中的關鍵軍事樞紐，並強調將中國排除在包括格陵蘭在內的西半球之外，以削弱中國力量的重要性。

川普政府中包括傳統被視為對中國採取強硬立場的人物，像是國務卿盧比歐（Marco Rubio）。雖然有人認為與中國保持良好關係很重要，但盧比歐主導對委內瑞拉的攻擊，他在白宮內部的影響力可能日益增強。

美國正與中國進行戰略競爭？

與此同時，川普迄今避免公開批評中國。他預定今年將與習近平會面至少兩次，也被認為對達成貿易協議非常感興趣。

約翰霍普金斯大學教授布蘭茲（Hal Brands）表示：「美國政府中確實有人認為，美國正與中國進行戰略競爭，並應尋求某種戰略勝利，但我不認為川普以這種方式來看待兩國關係。」

布蘭茲補充說：「川普的優先事項，是今年將兩國關係保持在相對穩定的基礎上，並試圖解決一些如2025年期間暴露出的稀土等經濟脆弱性問題，從而在與北京的談判中獲得更多經濟籌碼。」

