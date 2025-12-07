川普核武計畫加速！美海軍推進海射核巡弋飛彈 潛艦將配低當量核彈頭
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍在強化核威懾能力上邁出關鍵一步。據軍事媒體《Defence Blog》報導，美國海軍戰略系統計畫辦公室(SSP)已宣布，將與通用動力任務系統公司(General Dynamics Mission Systems, GDMS)簽署一份獨家合約，負責開發「核武裝海射巡弋飛彈」(SLCM-N)的關鍵射控系統。這顯示這項始於川普第一任期、旨在賦予潛艦戰術核打擊能力的計畫，正加速進入工程實踐階段。
根據12月4日發布的預先徵求公告，美國海軍認定，通用動力是目前市場上唯一具備足夠技術能力，能滿足SLCM-N射控工程需求的廠商，因此將依據法規直接授予「單一來源」合約。該合約預計於2025年12月正式簽署，涵蓋2025至2027會計年度，執行期長達36個月。
報導指出，這項工作的核心，在於為海軍新興的核巡弋飛彈，提供持續的射控工程與技術支援。儘管具體技術細節因機密等級而未公開，但通用動力將在華盛頓特區與麻薩諸塞州皮茨菲爾德(Pittsfield)進行相關研發，與軍方緊密協調系統層級的整合。
SLCM-N計畫最早於川普第一任期內提出，其戰略目標是部署一種「低當量」(low-yield)的核子武器。與毀滅性的戰略核彈不同，SLCM-N旨在讓美軍潛艦具備有限度的核打擊選項，以應對敵方(如俄羅斯或中國)可能在常規衝突中率先使用戰術核武的威脅，填補威懾階梯上的缺口。
該計畫在拜登政府時期曾面臨存廢之爭，但隨著全球安全局勢惡化，國會與軍方最終仍決定保留並推動此項目。除了通用動力，英國貝宜系統公司(BAE Systems)也在今年5月獲得了約796萬美元的合約修改，用於支援SLCM-N的工程與採購作業，顯示相關供應鏈已全面啟動。
