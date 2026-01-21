川普格陵蘭爭端分散焦點 烏克蘭戰後重建計畫卡關

（中央社達沃斯21日綜合外電報導）對於美國總統川普欲取格陵蘭以及他提出的「和平理事會」構想，歐洲均表示反對，雙方分歧導致推動烏克蘭戰後經濟支援方案的進展延宕，引發外界擔憂歐美裂痕恐侵蝕西方團結支持基輔的力道。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，6名官員透露，烏克蘭、歐洲和美國原定本週在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）宣布達成8000億美元的「繁榮計畫」協議，但因歐洲多國與華府在格陵蘭（Greenland）及和平理事會（Board of Peace）方面出現嚴重分歧而延遲。

和平理事會預計由川普（Donald Trump）擔任主席，負責監督加薩走廊（Gaza Strip）跟其他全球衝突。

一名官員表示，「現在沒有人有心情大肆宣揚與川普達成協議」，格陵蘭及和平理事會的爭議已「掩蓋」原本盼在達沃斯會議聚焦烏克蘭議題的初衷。

歐洲8個北大西洋公約組織（NATO）成員國決定派兵至格陵蘭參與軍演後，川普揚言對這些國家加徵關稅，引發歐洲官員所稱數十年來最嚴重的跨大西洋危機。

此外，川普也邀請歐洲多國加入和平理事會，然而許多歐洲人士擔憂，該組織旨在邊緣化聯合國這個調解國際衝突的既有平台。

知情人士透露，多數歐盟國家已拒絕邀請，而美方決定邀俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）參與和平理事會，更進一步加深歐洲方面的疑慮。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天告訴記者，他很難想像與普丁一同參與任何組織。

當被問及達沃斯會議焦點轉移，澤倫斯基回應：「對全面戰爭的注意力遭到任何分散，都讓我感到擔憂。我認為（格陵蘭與烏克蘭）這兩項議題無法互相取代。」

繁榮計畫旨在於俄烏停火後向基輔提供重建及復甦的長期支援，是美國、烏克蘭及歐洲多國目前進行談判的更廣泛和平計畫的經濟部分。

然而，格陵蘭問題本週中斷繁榮計畫的內容磋商，美國未派代表參與本月19日晚間舉行的重要相關會議。

不過前述6名官員指出，繁榮計畫並未遭到無限期擱置，日後仍有可能簽署。

澤倫斯基昨天也提到，除非能在達沃斯與美國簽署安全保障相關文件以及繁榮計畫，否則他不會前往當地出席會議。（編譯：洪培英）1150121