川普格陵蘭特使：美國不尋求「征服」格陵蘭

美國總統川普(Donald Trump)新任命的格陵蘭特使蘭德瑞(Jeff Landry)23日表示，美國共和黨政府正在尋求與這個丹麥半自治領土的居民展開對話，探討這個具重要戰略意義島嶼最好的未來發展方向。

這位路易斯安那州州長自本週被任命為特使以來，首度發表長篇評論，他表示，川普政府不是要「去那裡試圖征服任何人」，也不是試圖「接管任何人的國家」。

蘭德瑞的發言似乎與川普的說法有些矛盾。川普曾多次表示，為了美國的安全，美國需要接管這片北極領土，且不排除動用武力控制這塊礦產資源豐富、戰略位置重要的北極島嶼。

蘭德瑞在接受「福斯新聞」(Fox News)的「凱恩秀」(The Will Cain Show)訪問時表示：「我認為我們的討論應該要與真正的格林蘭人，亦即格陵蘭島民進行。」他說：「他們想要什麼？他們錯過了哪些機會？為何他們沒有獲得他們應得的保護？」

川普宣布任命蘭德瑞為格陵蘭大使，再度引發丹麥和歐洲的擔憂。

川普在總統過渡期和他第二任期的最初幾個月中，曾多次呼籲美國對格陵蘭擁有管轄權。今年3月，美國副總統范斯(JD Vance)訪問了位於格陵蘭的一個偏遠美軍基地，並指責丹麥對當地投資不足。

這個議題逐漸淡出人們的視線，但在今年8月，丹麥官員召見了美國駐哥本哈根大使，此前一份報導表示，至少3名與川普有關的人員在格陵蘭進行了秘密影響力行動。

根據一位丹麥政府官員的說法，在宣佈蘭德瑞的任命前，川普政府並未提供任何警告。這位官員在說明內部討論時要求匿名。

一名國會助理表示，川普政府也尚未向國會提供關於這項任命的任何細節。這位助理因未獲授權公開評論此事而要求匿名。

川普此時重新挑起格陵蘭的問題，正值他面臨諸多外交危機之際，這些危機包括維持加薩(Gaza)脆弱的停火協議，以及就結束俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在烏克蘭發動的殘酷戰爭進行談判。

參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨(Jeanne Shaheen)23日質疑，在全球局勢如此艱難的時刻，「與朋友開戰」是否明智。

夏亨說：「格陵蘭的主權不容質疑。」他說：「丹麥是關鍵的北大西洋公約組織(NATO)盟友，一直與美國並肩作戰。」(編輯：宋皖媛)

