川普格陵蘭特使：3月將訪格陵蘭 「相信能達成協議」

美國總統川普的格陵蘭特使蘭德瑞1月16日宣布，計畫3月訪問格陵蘭，圖為仍是現任路易斯安那州州長的蘭德瑞2025年6月出席活動。路透社資料照片



美國總統川普的格陵蘭特使蘭德瑞16日透露，計畫在3月訪問格陵蘭，相信能達成協議。

路透社報導，本月8日就任格陵蘭特使的蘭德瑞（Jeff Landry），16日接受福斯新聞採訪時表示：「我相信，一旦事態發展到一定程度，雙方應該也必將達成協議。」

蘭德瑞強調：「川普總統是認真的，我認為他已經表明了立場。他已經告訴丹麥他想要什麼，現在的重點在於國務卿盧比歐和范斯能否促成協議。」

美軍3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜洛後，川普很快把格陵蘭列為下一個目標。近日他多次提到格陵蘭，強調這個全球最大島嶼對美國國家安全至關重要。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）與格陵蘭外長莫茨費爾特14日拜訪白宮，與范斯及盧比歐會談，但雙方意見仍有分歧。

