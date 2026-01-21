川普格陵蘭關稅衝擊！經濟學人：丹麥經濟能承受 曝險仍大

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普為了併吞格陵蘭，再祭出關稅老招。英國《經濟學人》20日專文分析，被狂人盯上的「幸福國度」丹麥，經濟能否扛得住？

丹麥首都哥本哈根17日舉行了反川普併吞的大遊行。（圖／翻攝自X平台 @LePapillonBlu2）

加收10%關稅？丹麥經濟hold住

宗主國丹麥上週在格陵蘭主持聯合軍演，瑞典、芬蘭、挪威、德國、法國、荷蘭與英國派兵參與，表態堅守格陵蘭主權，卻也成了川普的眼中釘。他於18日對這8個歐洲國家拿出關稅大棒，預告從2月1日加徵10%稅率。英國從原本談好的10%關稅，增為20%；其餘歐盟國家則從15%往上加，稅率升至25%。川普還揚言，如6月美國仍未完成對格陵蘭的收購，將再加碼25%關稅。丹麥不願對川普屈服，但私底下官員仍不免擔心，未來幾週的潛在經濟衝擊。

額外10%的關稅，丹麥經濟還hold住。2025年儘管即遭受川普關稅的洗禮，丹麥GDP仍有2.4%的健康成長，這當中得益於跨國企業進駐了首都哥本哈根。政府2024年預算盈餘佔了GDP的4.5%，去年也保有2.5%，足夠輕鬆吸收國防開支的增加。甚至說實話，丹麥的軍費已在飛速飆升。

美國確實是丹麥最大的海外市場，而且重要性與日俱增。去年丹麥出口的對美佔比達到18%，較2015年的11%成長。但迄今川普對歐洲商品的課稅，大都由美國的進口商與消費者負擔。再者，許多丹麥大型企業在北美市場的業務，都是依靠外國子公司處理。所以美國人購買的樂高積木產自墨西哥，諾和諾德的藥是在國內北卡羅萊納州製造。

官員的真正擔憂

決策高層真正擔心的，是川普因事態惡化而可能動用的其他經濟武器，以及歐盟展開的反制。比如美方或許對丹麥企業施加特定關稅，全然不管商品的生產地。況且丹麥也無法任由美國予取予求，超過這個極限，同樣難以承受。

丹麥希望，川普能在事態嚴重到如此程度以前，能夠恢復冷靜。官員告訴《經濟學人》，他們所以言語強硬，將交出格陵蘭的可能性全面排除，是迫使美方考慮替代的方案。川普以武力強行併吞格陵蘭，將承受毀滅性的代價，因為這代表長達數月、耗費巨大的海軍行動，所接手的將是敵意滿滿的人民，以及地球上最嚴酷的環境。

但官員坦承，狂人川普對上述勸告恐怕充耳不聞。丹麥人也對川普受夠了，他們憂心川普接下來又會怎樣出招。

