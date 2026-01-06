川普條件曝光！要委內瑞拉代總統全面親美 否則淪馬杜洛下場

委內瑞拉副總統羅德里格斯。美聯社



美軍將委內瑞拉總統馬杜洛強行押回美國受審後，有媒體週一（1/5）披露，川普政府威脅代理委國總統職務的羅德里格斯採取多項親美行動，包含打擊毒品走私、驅逐仇視華府的外國特工，以及停止向美國對手出售石油等，否則將面臨與馬杜洛同樣的下場。

美國3日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回紐約後，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）5日正式宣誓就職代理總統。川普（Donald Trump）4日在空軍一號上警告，如果羅德里格斯拒絕配合美方，將面臨「二次打擊」。

美國政治新聞網站Politico引述政府官員及知情人士透露，美方已向羅德里格斯表明，希望她至少採取三項行動，包括打擊毒品走私；驅逐伊朗、古巴等仇視華府的國家或組織特工；停止向美國的對手出售石油等。

兩位知情人士稱，美方官員還希望羅德里格斯促成自由選舉並下台。但相關要求並未訂下最後期限，美方官員強調，委內瑞拉近期不會舉行選舉。

一位美國高層官員表示，現階段政府的重點在於，確保委內瑞拉「在推進美國利益的過程中保持穩定」，但拒絕透露對羅德里格斯的具體要求。

羅德里格斯似乎已佔據美國任何潛在戰略的核心樞紐位置。儘管她身為馬杜洛的長期盟友且具備深厚的社會主義資歷，一名接近美國政府的人士表示，川普團隊認為羅德里格斯正被「嚴密監控」，確信能在華府另覓人選前隨心所欲地操控她，相信她會遵守美方要求。

知情人士透露，美國除軍事手段外，還握有其他軟硬兼施的手段，來贏得羅德里格斯的合作，包括解除對她的制裁，以及解凍其主要存放於卡達杜哈的金融資產。

曾在首屆川普政府擔任委內瑞拉特使的艾布蘭（Elliott Abrams）指出，美國對委內瑞拉擁有「極大的槓桿效應」，而羅德里格斯在土耳其也有資產，「如果我們說正在和卡達、土耳其談論她的錢，這顯然會構成相當大的威脅。」

在川普揚言或對委內瑞拉進行「二次打擊」後，羅德里格斯4日晚間發聲明，邀請美國政府在國際法框架下，攜手推動以共同發展為導向的合作議程，並強化持久的國際群體共存，一改先前譴責美國逮捕馬杜洛的立場。

