川普棄委國女神內幕曝！CIA機密報告揭1關鍵：反對派是「輸家」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國抓捕委內瑞拉領袖馬杜羅(Nicolás Maduro)後，美方的後續安排引發關注。據《華爾街日報》獨家報導，中央情報局(CIA)一份機密評估報告顯示，馬杜羅政權的高層成員，特別是現任代理總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)，在維持短期局勢穩定上，比反對派領袖馬查多(María Corina Machado)更具備實力。

CIA評估：反對派難獲軍方認可

報導引述知情人士指出，這份機密報告已向總統川普及其國安團隊進行簡報。分析認為，儘管馬杜羅已遭移送至紐約，但馬查多與合法勝選者岡薩雷斯(Edmundo González)在短期內難以獲得委國武裝部隊與政經精英的認可。CIA評估指出，若由反對派接管，恐將面臨軍方強硬派與親政權安全部門的激烈抵抗，可能導致國家陷入安全危機。

這項分析被視為川普決定支持羅德里格斯而非馬查多的關鍵因素。川普日前公開表示，馬查多在國內「得不到支持與尊重」，這項判斷與他在第一任期時全力扶持反對派的立場出現顯著轉變。

反對派表現不如預期 影響川普新政布局

曾在川普第一任期負責拉美政策的官員克魯茲(Juan Cruz)分析，川普對委國反對派的信心已動搖。報導引述觀點指出，川普認為反對派過去曾多次保證能發動軍事變革或起義卻始終未果，這種「過度承諾、表現不如預期」的紀錄，使他傾向於與掌握實權的舊官僚達成務實協議，以避免陷入如伊拉克或阿富汗式的泥淖。

羅德里格斯目前被美方視為務實的政治操作者。雖然她最初對美軍行動表示反對，但週日已與國務卿魯比歐(Marco Rubio)通話並表達配合意願。魯比歐與國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)等高層，於週一(5日)向美國國會兩黨領袖說明了此項決策布局。

此外，報導還揭露抓捕行動的技術細節。CIA於去年底在馬杜羅核心圈成功布建線人提供位置資訊，並動用匿蹤無人機全天候監控，最終由陸軍「三角洲部隊」在深夜突襲中完成任務。馬杜羅週一在曼哈頓聯邦法院出庭時對毒品恐怖主義指控拒絕認罪，美方目前正透過石油封鎖作為槓桿，要求羅德里格斯政府在符合美國利益的框架下運作。

