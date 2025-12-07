川普棄守第一島鏈？邱毅解讀美國安戰略2重點 預言台灣下場：賴清德別再幻想

美國白宮日前公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。但，在台海局勢方面，從拜登政府時期的「反對」任何一方片面改變現狀，改為「不支持」任何單方面改變台海現狀的行為，被視作「明顯的降級」。對此，前立委邱毅於個人YouTube頻道分析此份報告。

邱毅說道，這份報告提及台灣8次，但仔細看會發現，美國總統川普最在意的並非台灣問題，而是美中關係，並以美國利益優先。前美國總統拜登可能認為台灣問題很重要，曾表示台海有事，美國將軍事介入。但川普上任後迴避提及該議題，並將戰略中心移回國內及中南美洲。

邱毅認為，川普政府正戰略收縮至第二島鏈，逐漸將第一島鏈交予日、韓、菲及澳大利亞等盟友。而韓國受北韓威脅；日本受俄國威脅以及琉球定位問題；菲律賓總統小馬可仕更陷入政治風暴中，美國等同撤退。

邱毅指出，這份報告白紙黑字寫下美國利益、賺錢優先，如日、韓需全額負擔美國駐軍軍費，台灣更可憐，為了給美國交代、讓川普高興而提出400億美元特別預算。川普高興以後，就會保護台灣嗎？別做夢了。川普目的就是要把台灣榨乾，台灣現在還有被榨乾的價值，可是待2、3年資源被榨乾後，在川普眼中台灣就是一文不值，資源榨乾後，台灣就是第二個烏克蘭，川普將不屑一顧。

邱毅認為，總統賴清德勿持續幻想台灣還有地緣戰略價值，過去台灣是美國西太平洋上「不沉的航空母艦」，但現在已經被關島取代了。美國早就把第一島鏈放棄了，台灣不再具戰略價值，現在台灣只是因為還有半導體產業，川普才願意和台灣有互動。

邱毅表示，此份報告已無所謂價值同盟、道義情誼，只剩賺錢、利益，台灣現在還有利益，因此美國才「多看你幾眼」，在待幾年，美國便會拋棄台灣，這便是台灣的下場。



