川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果

美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。

美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。（圖/美聯社）

翁履中今天（18日）在臉書發文表示，從現實主義的地緣政治視角來看，格陵蘭若真被美國強行併購，將創下美國史上最大規模的領土增幅——兩百一十六萬平方公里的土地，面積遠超多個歐洲國家的總和。對川普個人而言，這絕對是歷史性的勝利，更是他在世界版圖上留名、實現帝國雄心的巔峰時刻。然而，這場交易背後隱藏的，是跨大西洋聯盟最赤裸的權力不對稱危機。

圖為格陵蘭努克峽灣（Nuuk Fjord）的資料照。（圖/美聯社）

翁履中指出，大家必須思考的是：如果歐洲擋不住這一波壓力，美國說歐洲只是「紙老虎」就徹底坐實了。因此，川普出手不只是格陵蘭的歸屬之爭，更是對歐洲整體能力的赤裸驗證。如果身為北約領頭羊的美國，會反過頭用關稅手段強逼盟友割讓領土，那麼接下來在烏俄戰爭的談判、或是對俄羅斯與中國大陸威脅的集體回應中，歐洲各國還有多少話語權？恐怕一切都將淪為美國單方面說了算。

翁履中強調，川普的出手，揭露的不僅是美國決心全力追求國家利益，更是民主陣營長期讓美國的軍事力量扮演和平基石，享受不需大規模投資國防的後果。歐洲各國習慣了躲在跨大西洋聯盟的保護傘下，卻忽略了國際政治的利益算計下，強大的盟友其實也可能變心的現實。

翁履中直言，美國優先若演變成美國獨霸，歐洲的戰略自主將從政客的口號變成國際政治的笑話。這場格陵蘭風暴反應的不僅是川普的美國偉大藍圖，更是歐洲是否還剩下作為獨立主權脊梁的測試。民主國家的聯盟體系，正站在崩解或重生的十字路口，而答案就取決於歐洲面對勒索時是否還能展現出團結和決心。當然，不能不提，外卡變數是美國最高法院的判決啦！

