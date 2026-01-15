川普槓駐格陵蘭軍力如「2輛狗拉雪橇」 施壓北約：勒令丹麥限期撤出

川普為取得格陵蘭，不惜連番發文施壓北約。（路透社）

美國總統川普對丹麥屬地格陵蘭的戰略野心再次升級。他昨（14日）在社群連發兩文，強硬要求北約應帶頭協助美國取得格陵蘭，甚至語出驚人地呼籲北約將丹麥「趕出去」。川普直言，格陵蘭是美國建設「金穹」防空系統的關鍵，若美國不掌控該地，俄羅斯或中國必將染指，而這對美方而言是「絕對不可接受」。

川普在Truth Social連發兩文，第一篇貼文明確指出，基於國家安全考量，美國必須擁有格陵蘭。他強調，這塊領土對於正在打造的「金穹」防空系統至關重要，北約理應主導將格陵蘭交給美國，並以全英文字母大寫強勢宣稱：「如果我們不拿下格陵蘭，俄羅斯或中國就會動手！」他深信，唯有格陵蘭收歸美國手中，北約才會變得更強大且有效率。

在第二篇貼文中，川普將矛頭直指丹麥，嘲諷其在北極圈的軍事部署根本形同虛設。他引述情報報告指出，俄中兩國已在北極展現軍事意圖，丹麥卻無力應對，川普語帶輕蔑地寫道：「北約：告訴丹麥把他們撤走，馬上！區區兩輛狗拉雪橇可守不住！只有美國能辦到！」藉此向北約喊話，要求勸告丹麥放棄格陵蘭，否則應考慮讓丹麥退出北約。

丹麥在格陵蘭北部的戰略主權，長期以來主要是靠一支隸屬於丹麥海軍的精銳部隊「天狼星犬橇巡邏隊」來維持，這支特種部隊主要靠「狗拉雪橇」在極地進行長距離巡邏。川普潛台詞為，「面對俄羅斯和中國的軍事威脅，丹麥只派幾輛狗拉雪橇在那裡巡邏根本沒有威攝力」。

川普此番言論正值美丹關係緊張之際。據《路透社》報導，在川普發布貼文數小時後，丹麥及格陵蘭的外交部長預計將前往白宮，與美國副總統范斯及國務卿盧比歐會面。儘管丹麥政府此前多次強調格陵蘭「不賣」，但在川普將此視為「國家安全底線」並威脅祭出外交制裁的壓力下，雙方的協商結果將牽動北約的整體結構。





