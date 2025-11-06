川普模仿習近平官員「站得直挺挺」！ 虧范斯「只會插嘴」

美國總統川普回顧上周「川習會」的場面，笑稱習近平的官員，各個都站得直挺挺，還模仿他們的站姿，甚至調侃副總統范斯，應該要向他們學習，引發現場議員哄堂大笑。至於針對川普的關稅戰，美國最高法院舉行辯論會，至少五位大法官質疑川普，越權國會。輝達執行長黃仁勳則罕見示警，如果美國各州政府，執意束縛產業，可能會讓美國在AI競爭中，輸給中國。

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）在韓國釜山會談後握手。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普在回顧日前「川習會」時，以幽默方式描述中國國家主席習近平周圍的官員們。川普模仿這些官員筆直站立的姿勢，並指出即使向他們提問，這些官員也完全不回應。川普更調侃自己的副總統范斯，表示范斯不像中國官員那樣正經，而總是會插嘴發言。范斯隨即配合川普的玩笑，故意坐得筆直，引發現場議員一陣歡笑。

儘管美中有望在近期簽訂貿易協議，川普的關稅政策卻面臨嚴峻挑戰。美國最高法院針對川普的關稅政策舉行辯論會，至少5位大法官質疑川普的做法越權國會。美國財政部長貝森特對此表示樂觀，他認為辯論會進行得非常順利，司法部長為總統提出了強而有力的論點，而對方在某種程度上徹底失敗了。儘管如此，最高法院尚未做出最終裁決。

近期剛從英國國王查爾斯手中獲頒「伊麗莎白女王工程獎」殊榮的輝達執行長黃仁勳，對美國AI產業發展提出罕見警告。黃仁勳表示，美國各州可能產生的50條AI新規定令人擔憂。相比之下，中國提供的能源補貼讓電力成本幾乎免費，而美國各州的新規定可能會束縛產業發展，導致美國在AI競賽中輸給中國。黃仁勳也曾呼籲，美國政府應該開放市場，允許其他國家使用晶片，以維持全球對美國技術的依賴。

