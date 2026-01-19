川普橫衝直撞，國際秩序面臨挑戰

圖片來源：Associated Press

⊙Phil Smith

我原以為來到納米比亞的荒野拍攝野生動物、暫時與世隔絕，會是一種令人欣慰的解脫……但我錯了。

在經歷了18小時的飛行、幾乎剛抵達非洲沒多久，委內瑞拉總統夫婦遭到大膽綁架的消息隨即傳出，這件事實在大到讓人無法忽視。於是當我的台灣妻子和朋友們跑去找大象和河馬的時候，我窩進營地裡的小酒吧，敲下幾點想法。

首先，美國人插手南美事務，企圖奪取土地、權力、影響力，或把自己的政治與道德觀強加於其他主權國家身上，這並非新鮮事。

而委內瑞拉最近的風波，說穿了其實全是美國想要掌握全球最大石油儲量──約3,000億桶。沙烏地阿拉伯緊追其後，擁有大約2,680億桶。

關於委內瑞拉油藏的實際規模以及開採成本當然還有爭議，但奧里諾科石油帶厚重濃稠的原油，正好適合深受美國「棒球帽一族」喜愛的高耗油貨卡車。

川普可以否認這一點，但顯然抓走馬杜羅就是為了政權更替，和美國街頭唾手可得的毒品、以及現在指控馬杜羅供應毒品這件事毫無關係。

這是為了扶植一個他能掌控並榨乾該國自然資源的政權，他這麼做並不是為了委內瑞拉人民的福祉，雖然多數人見到那個貪腐又糟糕的馬杜羅被趕走，也不會感到難過。

美國帝國主義的歷史軌跡

歷史上，美國的第一次大型衝突頗具諷刺意味──對象竟然是昔日的英國殖民宗主國，也就是1776年的美國獨立戰爭。1781年，約克鎮圍城戰取得決定性勝利，迫使英王喬治三世坐下談判，結束這場戰爭。隨後在18世紀後期，美洲原住民與美國人爆發了多場衝突。手持弓箭與長矛的原住民面對火槍和炮彈，幾乎沒有勝算。

美國真正踏上帝國主義的道路，則是從1846年開始。當時總統波爾克動用武力，迫使所謂的「墨西哥割讓」，將大片土地據為己有。這些土地後來成為美國西南部、加州、內華達、猶他州，以及其他部分州份。

這場壯觀的土地掠奪，也種下了一個觀念：用武力掌控地區是完全可能的。

美國一直準備好在海外開戰，以保護自身經濟利益，不過這和其他帝國列強的行為沒什麼不同。早在19世紀中葉，他們甚至在中國派兵駐守，保護美國利益，防範內亂、地方起義，以及英國與中國本土勢力之間的小衝突。

美國人這樣的行動幾乎遍及全球，只是在1861到1865年間暫時中斷，因為他們自己正在打美國內戰，當時聯邦與十一個南方州互相廝殺。最後，聯邦勝出。

順帶一提，1867年6月，美國海軍登陸台灣南部的恆春，焚燒了多個排灣族原住民小屋，以懲罰他們殺害了一艘失事美國船員的事件。

大致而言，美國在其他國家的軍事介入主要是為了保護其經濟利益，儘管其中一些行動的真實動機仍相當可疑。對於美國歷史上的這些事件，評價自然充滿爭議與討論空間。

美國過去的軍事行動多如牛毛，這裡就先略過，直接看看這個世界頭號軍事強國自二戰以來的表現。毋庸置疑，如果沒有美國參戰，那場全球戰爭的結局會完全不同。

二戰後軍事介入的失敗案例

如果帝國主義日本沒有在1941年12月7日對珍珠港發動突襲，美國未必會參戰。這當然是假設性的問題，但當時美國國內對介入「外國戰爭」的反對聲浪極高，這與第一次世界大戰造成12萬名美軍死亡的慘痛記憶有關。

美國龐大的資源、軍事與科技實力，最終確保了歐洲對抗德國法西斯主義的勝利，以及在太平洋對抗日本帝國主義的勝利。然而，在1950年爆發、歷時三年的韓戰中，或在對抗北越長達20年的戰爭中，美國就沒那麼成功了。越戰通常被定義為1955至1975年，但最激烈的戰鬥發生在1965至1973年，美軍最終狼狽地撤離西貢。

這些都是冷戰期間的代理人戰爭。冷戰在二戰後形成，美國在其中扮演主導角色，並有多個聯合國盟友相助；而另一邊則是共產主義的蘇聯與中國。

就算韓戰時美國裝備再好、訓練再紮實、兵力再多，最後也只是勉強把北韓和中國軍隊擋在外面，戰爭以膠著收場，邊界幾乎沒變。嚴格來說，北韓和南韓至今還算在交戰，只是靠著四公里寬的非軍事區暫時休兵。

越戰對美國而言同樣是一場難堪的失敗。歷史學家指出，美軍無法應付敵人的游擊戰術，不懂如何在茂密叢林作戰，也比不上北越那種為國家統一和獨立而戰的決心和凝聚力。

無論背後有多少因素與爭論，事實是儘管擁有龐大的武器、人力與裝備，美國的表現依然相當糟糕，越戰尤其令人難堪。這場戰爭也不像有些人預期的那樣，輕鬆碾壓。

1959年古巴革命後，卡斯楚上台，古巴變成共產國家，蘇聯一下子就在美國家門口站穩腳跟。當時甘迺迪總統想把卡斯楚趕走，換個親美的政權，結果入侵行動慘敗，整個外交政策徹底失利，超過兩千名士兵喪生。

美國在伊拉克的行動（2003–2011）同樣被視為一次潰敗，原因在於入侵後規劃拙劣，包括解散伊拉克軍隊、低估當地民眾引發的叛亂，以及未能理解伊拉克的政治現實。這一切導致整體安全崩潰、宗派暴力橫行，並催生了像ISIS這樣的組織。

最後來說說阿富汗，二戰後美國另一個軍事失敗案例。「持久自由行動」讓美國投入了龐大的部隊與天文數字般的資金。整個行動一團亂，留下了複雜的安全問題、人道影響，以及圍繞其成效的政治爭論，全面拖垮了這項任務。美國在阿富汗待了20年，直到2021年突然撤軍，留下滿目瘡痍的國家，讓塔利班重新掌權。這是一場極度浪費、毫無成效的外交政策失敗。

重點是，回顧近代歷史，你會發現美國就算擁有龐大又資金雄厚的軍隊，還有自以為超聰明的情報單位，但在軍事行動上，表現其實很糟糕。

川普的軍事與外交吹噓

川普可能會對美國軍力大肆吹噓，試圖讓全世界相信這是一支他想怎麼用就怎麼用的無敵力量。但近期歷史的證據似乎清楚顯示，事實完全不是這麼一回事。過去幾十年來，美國的外交政策決策稱不上是強項，事實上，多數都令人難堪至極。

越來越多軍事分析家指出，在委內瑞拉那場歷時兩個半小時、抓走馬杜羅的行動，若沒有國內內應，根本不可能成功。川普宣稱馬杜羅是在床上被抓走的說法相當荒謬，畢竟在突擊小組行動前，首都卡拉卡斯已經經歷了大規模大空襲。

當然你可以說陸戰只是現代戰爭的一部分，但川普威脅要從丹麥手中奪取格陵蘭、甚至不排除動用武力，這似乎完全沒考慮到一個事實：美國陸軍即便再強大，幾乎沒有在極地條件下作戰的能力，不論是裝備還是訓練皆然。歐洲軍隊倒是可以。就像越南地形打敗了美軍，北極的環境和地形也很可能讓他們吃癟——不少軍事分析專家都這麼說。

老實說，川普就是個吹牛大王，而且在我看來，他的心理狀態不太穩定，能力有限，明顯是個想當獨裁者的人，危險性十足。世界當然應該對他的虛張聲勢與威脅提高警覺，但說到底，那大概也只是嘴上功夫吧？最近的軍事行動可沒證明他真有那本事：在內應配合下，動用龐大資源，半夜把一個人和他老婆抓走，這是一回事；真正發動戰爭，則完全是另一回事。

但川普正透過談論《門羅主義》來威脅這一點。美國總統門羅於1823年12月2日在國情咨文中首次提出該主義，這是一項反對任何外國勢力干涉西半球的外交立場。整體而言，與現代國際法背道而馳。

川普採用《門羅主義》，意味著他主張整個西半球都屬於美國，這包括整個南美洲、加拿大與格陵蘭。他已經對這些地方提出主張，但到目前為止，除了嘴上說說和綁走馬杜羅之外，並沒有真正發生什麼。

川普的空話與誇口肯定還會繼續，但他顯然越來越擔心即將到來的11月美國期中選舉。

因為期中選舉有可能會讓共和黨失去對眾議院的控制權，這將對川普以近乎獨裁的方式治理國家形成重大掣肘。他最近的言論顯示，他擔心最新的民調不會好轉，留給他繼續像國王般行事的時間已經不多了。

川普的共和黨同僚顯然也很擔心，越來越多人開始公開反對他，因為他們害怕在期中選舉後丟掉飯碗。

潛在的獨裁威脅

11月前的這段時間將會相當有看頭，尤其是觀察川普在國際舞台上的各種荒腔走板，以及其他世界領袖如何應對他的瘋狂。你不得不佩服加拿大總理卡尼，他基本上是對川普比了個中指；而像英國首相施凱爾這樣的人，則靠著卑躬屈膝把自己搞得很難看。

11月可能成為一個轉捩點；如果共和黨失去國會多數席次，川普的利牙就會被拔掉。若真如此，他將很難再把自己的任性與瘋狂想法強行推行。抱歉，我是說他的「政策」。

所以在十一月之前，我們只能不斷猜想：世界最後會不會真的落到四個獨裁者手中統治，而其中前三個還都是帝國主義者，由他們來替全世界的人做主？

俄羅斯總統普丁，試圖主宰歐洲；中國國家主席習近平，意圖支配亞洲與非洲；美國總統川普，公開表示想統治整個西半球；以及印度總理、印度教民族主義者莫迪，以獨裁風格統治著世界上人口最多的國家。

天啊！

作者在路透社工作超過三十年，從歐洲總部外派亞洲後就不再離開，曾任亞洲金融總編，南太平洋總編，南亞總編，北亞總編。退休後的台灣女婿目前旅居八里左岸，對台灣民主充滿興趣，希望能夠提供旁觀者的看法。

