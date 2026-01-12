川普權衡對伊朗動武 避險需求推升 金、銀價早盤衝歷史高點

亞洲市場今（12）日早盤，黃金價格觸及歷史新高，一度觸及 4,593.76美元／盎司。市場的避險需求以及預期美國將延續資金寬鬆環境，推動金價延續上漲。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 亞洲市場今（12）日早盤，黃金價格觸及歷史新高，一度觸及 4,593.76 美元／盎司。市場的避險需求以及預期美國將延續資金寬鬆環境，推動金價延續上漲。交易員將密切關注周二公佈的美國消費者物價指數（CPI）數據。

美國《CNN》周日（11日）報導指出，伊朗日前爆發了流血抗議活動，人權團體稱，在當局強力鎮壓下，近兩周已致 538 人死亡，另有 10,600 人被逮捕。美國正研擬一系列針對伊朗的潛在軍事選項。消息人士稱，總統川普正在考慮，若伊朗政權繼續對平民使用致命武力，美國將對伊朗政權動武。德黑蘭當局則警告，若美國動武，美軍與以色列將成「合法打擊目標」。

此外，英國《每日電訊報》指出，英國與德、法等歐洲盟國商討，向丹麥自治領土格陵增加軍事部署，以向川普表明對北極安全的高度重視；先前，川普已下令聯合特種作戰司令部（JSOC）制定佔領格陵蘭的計畫，但遭美軍高階人士反對。

先前，委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕逾一周。川普還警告古巴，若不盡快與華府達成協議，古巴將失去來自委內瑞拉的石油及金援。這是白宮自逮捕馬杜洛以來的最新舉措，意在加強對古巴壓力，並迫使它改變政策。古巴則以強硬回應捍衛主權。

全球的不確定性和地緣政治風險，推升了黃金等傳統避險資產的價格。除了黃金外，白銀價格也受比較效應影響，早盤也創下歷史新高 83.21 美元／盎司；白金、鈀金價格也正往歷史高點邁進。

喜憂參半的美國就業報告，也會加劇了市場對聯準會（Fed）降息的預期，這對黃金等貴金屬價格構成一定支撐。較低的利率可能會降低持有黃金的機會成本，從而支撐這種不產生收益的貴金屬價格。美國勞工統計局（BLS）上周五公佈數據顯示，12 月非農業就業人數增加 5 萬人。11 月增幅 5.6 萬人（先前修正為 6.4 萬），低於市場普遍預期的 6 萬人。12 月份失業率小幅下降至 4.4%，低於 11 月的 4.6%。

外資產望方面，瑞銀（UBS）及摩根大通（J.P. Morgan）皆認為，金價在 2026 年第四季度有望達 5,000 美元／盎司。瑞銀財富管理 CIO 指出，金價預計在年底美國期中選舉後回落至 4,800 美元，若政治或金融風險進一步上升，有望衝高至 5,400 美元；高盛則預估今年第四季，金價將有望破 4,900 美元／盎司。

