川普權衡打擊伊朗！《路透》：德黑蘭高層憂美軍出手恐讓民亂再起

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志／美聯社）

伊朗政權正面臨內外交迫的情勢。6名現任與前任官員透露，在最近一系列高層會議中，伊朗領導層罕見地展現出對政權穩定的深層憂慮，指出若美軍對德黑蘭（Tehran）發動有限度軍事打擊，可能會與已然沸騰的民怨產生疊加效應，將民眾再度推上街頭，動搖伊斯蘭共和國的統治根基。

據《路透社》報導，在向最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的簡報中，官員坦言，上月對1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）以來規模最大反政府示威的鎮壓，已讓恐懼失去嚇阻力。多名與會官員指出，社會怒火已達臨界點，部分民眾準備再次與安全部隊正面對抗。一旦外部壓力，例如美國的定點打擊介入，可能成為心理與政治上的催化劑。

1名官員直言，若軍事攻擊與群眾示威交織，「可能導致統治體制崩潰」。在官方對外維持強硬姿態之際，這番內部評估凸顯德黑蘭高層並非毫無疑慮。

華盛頓方面的動向加劇了伊朗內部的焦慮。多名消息人士指出，美國總統川普（Donald Trump）正在評估針對安全部門與領導層實施定點打擊在內的選項，意圖為抗議者壯膽。美軍航空母艦戰鬥群進入中東後，軍事威懾能力明顯提升。不過，以色列與阿拉伯官員提醒，單憑空中力量難以推翻伊朗的神權統治。

值得注意的是，雖然今年6月以色列與美國針對伊朗核計畫（nuclear program）的轟炸並未引發反政府示威，但1名前高階溫和派官員指出，自1月初血腥鎮壓後，「恐懼之牆已經倒塌」，社會氛圍與數月前截然不同。

駐倫敦（London）的分析人士拉薩姆（Hossein Rassam）指出，這場危機「不再只是開始」。長期經濟衰退、政治壓抑、貧富差距擴大與結構性貪腐，使大批民眾對體制失去信任與耐心。

自2011年起未經審判即遭軟禁的前總理穆薩維（Mirhossein Mousavi）亦透過伊朗著名的改革派新聞網站「Kalameh」發聲，形容1月流下的血「將改變歷史走向」，並坦言「夠了就是夠了，遊戲結束。」

