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美國總統川普試圖將伊朗與黎巴嫩的和平談判「切割處理」，但德黑蘭當局堅持兩者密不可分，導致中東局勢陷入僵局。儘管華府極力推動區域穩定以確保能源市場安全，但以色列與伊朗支持的真主黨持續交火，讓和平前景充滿變數。

川普政府正努力將伊朗與黎巴嫩的衝突分開處理，希望能藉此穩定荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的能源運輸，並防止戰爭擴大。然而，德黑蘭方面始終拒絕這種「分而治之」的策略，強調黎巴嫩必須被納入任何終戰協議中，這使得美國的外交努力面臨嚴峻挑戰。

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根據智庫專家 Sina Toossi 的分析，川普一方面希望與伊朗談判，另一方面卻允許以色列在黎巴嫩進行軍事行動。這種策略在實務上難以執行，因為伊朗正透過持續的軍事行動測試川普的底線。上週末，伊朗與以色列再次發生小規模互襲，打破了自 4 月 8 日以來的脆弱停火，德黑蘭聲稱這是對以色列襲擊貝魯特南郊真主黨（Hezbollah）據點的回擊。

儘管川普曾敦促以色列總理 Benjamin Netanyahu 保持克制，避免破壞即將達成協議的和平努力，但以色列仍堅持回擊。目前以色列在黎巴嫩的軍事行動已造成超過 3,600 人死亡，並佔領了南部大片領土。專家 Elisa Ewers 指出，伊朗正試圖盡可能保留真主黨的實力，並以此作為談判籌碼。

此外，川普與 Benjamin Netanyahu 之間的關係也日益緊張。以色列在黎巴嫩的行動被認為可能破壞川普穩定區域局勢、與伊朗達成廣泛協議的大目標。專家 Richard Haas 認為，這場戰爭最終可能導致美以兩國領導人出現裂痕，因為最終的和平協議恐怕難以滿足以色列最核心的安全訴求。

原文出處：川普欲切割伊朗與黎巴嫩戰事 德黑蘭堅持掛鉤增談判難度

本文由AI協作，經編輯審核後發布