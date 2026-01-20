川普欲奪格陵蘭引發美股血崩！道瓊狂瀉870點 台積電ADR重挫近5％

2026年1月13日，美國紐約證交所交易員緊盯大盤。路透社資料照片



美國總統川普在格陵蘭爭端上持續對歐洲各國施壓，威脅對反對美國收購的國家加徵關稅後，美股週二（1/20）應聲下跌，三大指數創下去年10月以來的最差單日表現，道瓊工業指數狂瀉近900點，台積電ADR更重挫近5％

道瓊工業指數重摔870.74點或1.76%，收報48488.59點。

標普500指數下挫143.15點或2.06%，收在6796.86點。

那斯達克指數大跌561.07點或2.39%，收22954.32點。

費城半導體指數滑落133.22點或1.68%，收7794.19點。

川普（Donald Trump）上週末在社群媒體發文，8個北大西洋公約組織（NATO）成員國的商品將於2月1日起面臨10%關稅，並於6月1日調升至25%，直至「達成全面收購格陵蘭的協議為止」後，他再揚言對法國葡萄酒和香檳徵收200%關稅，引發市場譁然。

川普的威脅升級引發資金撤離美國資產，導致美國公債殖利率飆升、美元匯率下跌，而被視為華爾街「恐慌指數」的VIX指數亦飆升至20.99高點。

台積電ADR收盤大跌15.21美元或4.44％，收327.19美元；輝達下跌8.16美元或4.38％，收178.07美元；特斯拉下挫18.25美元或4.17％，收419.25美元。記憶體相關個股大漲，其中聯電ADR表現驚人，收高近16％。

