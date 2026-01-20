川普欲奪格陵蘭 美國示警歐盟勿祭關稅重拳

（中央社達沃斯20日綜合外電報導）美國貿易代表葛里爾今天示警說，歐洲聯盟（EU）若因美國總統川普（Donald Trump）揚言收購丹麥自治領土格陵蘭，對美方祭出關稅「重拳」，這「並非明智之舉」。

法新社報導，川普近日揚言向反對美國掌控格陵蘭的歐洲8國商品加徵最多25%關稅後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議動用「反脅迫工具」（ACI）加以反制。

葛里爾（Jamieson Greer）在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）接受記者訪問時說：「各國都會做出符合國家利益的事。這些行為是自然而然產生的後果。」

他補充說，動用反脅迫工具「並非明智之舉」。這和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天在論壇發表談話的立場一致。

歐盟迄未動用這個旨在遏止他國對歐盟施加地緣政治壓力的工具。

記者問若歐盟認定格陵蘭「沒有商議餘地」，美國做何反應，葛里爾回答說，「如果真是如此，那就這樣吧」。

他指出：「我的經驗是，採納我建議的國家往往能取得不錯成果；若不予採納，通常會發生意料之外的情況。」

此外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）呼籲歐洲國家在報復性關稅威脅方面，「保持壓力和溫度在低檔」。

他在該論壇一場座談會中表示，若歐盟課徵關稅，將使去年7月與華府談成的貿易協議生變，「這對歐洲毫無益處」。（編譯：洪啓原）1150121