川普欲收購格陵蘭！ 美國務卿盧比歐下週親征丹麥：會盡力和平方式解決

美國國務卿盧比歐7日證實，儘管美方優先考慮透過外交或收購手段達成目標，但川普總統依然保留了動用軍事手段的選項。（翻攝自盧比歐 X）

美國總統川普尋求取得格陵蘭的計畫近期再度升溫，美國國務卿盧比歐（Marco Antonio Rubio）7日證實，儘管美方優先考慮透過外交或收購手段達成目標，但川普總統依然保留了動用軍事手段的選項。由於美軍剛在週末於委內瑞拉展開軍事行動並逮捕其領導人，這項舉動加劇了國際社會對美國可能強行接管格陵蘭的恐懼。盧比歐預計下週與丹麥領導人會面，但他並未對收購意圖展現退讓跡象，僅表示身為外交官，會盡力嘗試以和平方式解決。

廣告 廣告

綜合美媒報導，這項具備高度爭議性提議，已在北大西洋公約組織內部掀起巨浪。格陵蘭作為丹麥領土，雖然根據現有條約已提供美軍極大的進入權，但川普政府認為，為了美國的戰略安全以及降低對中國礦產的依賴，必須更進一步取得該島的實質控制權。

此舉不僅在美國國會遭到跨黨派參議員的反對，認為這是對長期盟友主權的嚴重侵犯，更引發包括英國、法國、德國及加拿大在內的歐洲與北美盟友聯合抵制，強調格陵蘭並非商品，其主權歸屬於當地人民。

面對美國強硬姿態，歐洲各國正積極商討反制方案。法國、德國與波蘭外長已針對此事展開磋商，歐盟高峰會主席柯斯塔（Antonio Costa）也明確表態將堅定支持丹麥，絕不容忍任何違反國際法的行為。儘管美方聲稱中俄勢力正滲透格陵蘭海域，但丹麥政府與相關船舶追蹤數據隨即駁斥了這項說法，指稱美方的論點與事實不符。格陵蘭當地官員則憤怒地表示，對於美方不排除動武的言論感到「完全令人髮指」，並重申格陵蘭過去、現在與未來都絕不會出售。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）目前已要求與盧比歐進行緊急會面，希望能以理性的對話取代目前的口水戰，避免這場主權爭議演變成嚴重的外交衝突甚至軍事危機。這場風暴不僅考驗著美歐之間的長期同盟關係，也讓北極圈的戰略地位再次成為全球政治的火藥庫。

更多鏡週刊報導

美軍擒獲馬杜洛爆百死！委內瑞拉政府怒控「背信棄義」 全國哀悼1週

女師升官靠睡上司產私生子 已婚校長偷情驚「與副校長共享情婦」怒報復下場GG了

全力搜救飛官辛柏毅！MMC近3個月內無故障 顧立雄：沒不堪負荷