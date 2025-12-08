川普欲聯俄制中？克宮罕見稱：美新版國安戰略「與俄觀點基本一致」
白宮於美東時間5日發布了定期闡述美國外交與安全政策的新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS）。對此，克里姆林宮7日表示歡迎，並稱新版NSS在很大程度上與俄羅斯自身的觀點一致，這是莫斯科首度如此明確的讚揚這份來自昔日冷戰對手的文件。
據《路透社》報導，新版NSS將川普的願景描述為「彈性靈活的現實主義」（flexible realism），並主張美國應重振19世紀的「門羅主義」（Monroe Doctrine），將西半球視為華盛頓的勢力範圍。
文件表示，美國將「拒止非西半球競爭者在本半球部署軍力或其他威脅性能力，以及擁有、控制戰略重要資產」。文件將此稱為門羅主義的「川普推論」（Trump Corollary）。
這份由川普簽署的戰略文件也警告歐洲正面臨「文明遭到抹除的前景」、抨擊歐洲官員對俄烏戰爭抱持「不切實際的期待」，並指出以談判方式結束烏克蘭戰爭是美國的「核心利益」，更稱華盛頓希望重建與莫斯科的戰略穩定。
對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在被國營電視台《塔斯社》（TASS）記者扎魯賓（Pavel Zarubin）問及美國的新版NSS時表示：「我們看到的調整，在許多方面與我們的願景相符。」
當被問及新版NSS承諾要終結「北約作為1個永續擴張軍事聯盟的認知與現實」時，佩斯科夫則稱此舉令人感到鼓舞。但他也警告，美國的「深層政府」（deep state）對世界的看法與川普不同。
據悉，川普過去曾多次使用「深層政府」來指稱1個據傳非常根深蒂固的美國官僚體系及外交政策建制派，試圖破壞那些挑戰既有秩序的人，包括川普本人。川普的批評者則反擊稱，「深層政府」並不存在，川普及其盟友只是利用陰謀論為行政部門奪權辯護。
莫斯科與華盛頓在全球政治板塊上的觀點，如此高度一致的公開表態十分罕見。不過，2國在1991年蘇聯解體後曾密切合作，包括將前蘇聯加盟共和國境內的核武器移回俄羅斯，以及在2001年9月11日美國遭受恐怖攻擊後的行動。
冷戰期間，莫斯科曾將美國描繪成1個註定被馬克思主義歷史規律所擊敗的墮落資本主義帝國，而美國總統雷根（Ronald Reagan）在1983年則稱蘇聯是「邪惡帝國」（evil empire），是「現代世界的邪惡中心。」
蘇聯解體後，莫斯科曾對與西方建立夥伴關係抱持希望，但隨著華盛頓開始支持北約（NATO）東擴，如總統柯林頓（Bill Clinton）於1994年的戰略所倡導的，雙方的緊張關係開始升溫。在普丁（Vladimir Putin）於1999年的最後1天開始接掌俄羅斯最高領導職務後，這種緊張最終升級至臨界點。
自俄羅斯於2014年兼併克里米亞（Crimea），以及2022年入侵烏克蘭後，美國的NSS始終將莫斯科定位為1個，試圖以武力破壞冷戰後秩序的侵略者或威脅。如今，佩斯科夫卻指出，新版NSS不再將俄羅斯視為直接威脅，而是呼籲就戰略穩定議題與莫斯科合作，這是一個正面發展。
與此同時，川普2.0的國安戰略還將所謂「印太地區」（Indo-Pacific）描述為「關鍵經濟和地緣政治戰場」之一，稱美國將強化自身與盟友的軍事力量，以防止與中國圍繞台灣問題爆發衝突。
此外，俄羅斯在遭遇西方因烏克蘭戰爭而祭出的制裁，並見到歐洲試圖擺脫對俄羅斯石油與天然氣依賴後，已向亞洲轉向，特別是中國。
對此，川普今年3月曾對《福斯新聞》（Fox News）表示：「作為1個歷史愛好者，而我確實是，我觀察了所有歷史，你首先學到的是，不能讓俄羅斯和中國走到一起。」
