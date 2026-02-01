川普欽定鷹派華許成為黑天鵝? 法人示警恐加速金融泡沫累積。資料照



市場認為，川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh ）出任下屆聯準會主席，為偏鷹派的選擇，美元走強，黃金暴跌。法人分析，華許兼具政策獨立性與支持降息雙重指標，並非市場的黑天鵝，但華許就任後，在通膨受控，降息幅度可能高於市場原先預期。換言之，低利率環境將進一步推升資產估值與金融體系槓桿，因此真正的泡沫風險會在華許任內逐步成形。

法人表示，華許兼具政策獨立性與支持降息雙重指標，並非市場的黑天鵝，而是帶來短期路徑不確定性的變數。因其不支持量化寬鬆主張以換取政策彈性，但縮表本身不等同於緊縮，關鍵仍在金融條件與資金成本。

法人認為，只要降息與通膨降溫能同步發生，政策實質仍偏寬鬆。過去幾資料顯示，即使在聯準會縮表期間，股市仍可在基本面與流動性調整下持續創高。因此，假設如由華許主導政策，透過縮表釋放空間，未來實際可運用的降息幅度，反而可能高於市場目前預期。

法人說明，由於華許就任後，政策最終仍將走向降息，且在通膨受控情境下，降息幅度可能高於市場原先預期。而低利率環境將進一步推升資產估值與金融體系槓桿，風險資產明顯受惠，在資金過度追逐報酬，恐加速金融泡沫累積，真正的泡沫風險將在任內逐步成形。

