川普欽點委內瑞拉過渡政府領袖 早在去年秘密談判敲定
（中央社倫敦5日綜合外電報導）華府的委內瑞拉過渡政權規劃以副總統羅德里格斯為核心，她與石油產業關係密切、精明幹練。據兩位知情人士透露，早在去年，羅德里格斯胞兄荷黑就與美方秘密談判，討論後馬杜洛時代的過渡安排，當時即設想由羅德里格斯出任過渡政府領袖，馬杜洛則將獲允安全流亡海外。
美國在週末發動行動，將總統馬杜洛（Nicolás Maduro）擄往紐約受審，留下早已為華府所熟悉的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）掌權。
英國金融時報導，一名在委內瑞拉有投資的美國投資人表示：「川普政府早就透露，他們的過渡計畫一直圍繞著羅德里格斯展開。他們不認為她是馬杜洛的傀儡，但在與美國各項談判中，她始終是最能建設性溝通的一方。」
56歲的羅德里格斯現在正走鋼索：一方面，她必須安撫國內輿論，另一方面，卻得面對川普時而稱許、時而威脅。川普昨天表示，若委內瑞拉新政權「表現不如預期，美國就會發動第二波攻擊」，並警告羅德里格斯可能會「面臨比馬杜洛更嚴峻的情勢」。
羅德里格斯昨晚透過社群媒體發表聲明，對美國釋出和解訊息，表示她領導的政府「首要之務」是「推動美國與委內瑞拉建立平衡且相互尊重的國際關係」。
但在3日下午的臨時內閣會議上，羅德里格斯在軍政高層陪同下，對已被罷黜的馬杜洛宣誓效忠，這顯示她有必要穩住國內強硬派，以及可能堅守自身意識形態底線的跡象。
羅德里格斯說：「這個國家只有一位總統，他的名字叫馬杜洛。」
委內瑞拉最高法院已授予她代理總統職權。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）坦言和羅德里格斯有聯繫，昨天則認為她的言論屬於國內宣傳性質。
盧比歐論及委內瑞拉新政府時說：「我們將根據他們接下來的作為做出評估，而不是根據他們目前在公開場合的談話，或者過去一再出現的陳腔濫調，而是根據他們未來的行動，所以我們會拭目以待。」
卡拉卡斯一名外交官指出，羅德里格斯強硬言辭旨在鞏固權力並安撫強硬派。「她是這個政權體系中較為開放的一方，不過不管在國內或國際上，她都不是個容易被接受的人選。」
在拜登政府期間，羅德里格斯主導與國際石油業者（包括雪佛龍）談判，展現其務實作風與細節掌握能力，最終促成部分美國和外資公司取得重返委內瑞拉的有限能源執照。
一位在委內瑞拉有商業往來的人士說：「美國評估過現狀後結論是，唯一具備技術、政治和區域整合能力可以執行任務的，就是羅德里格斯及其團隊。」
羅德里格斯1969年出生於加拉加斯，父親曾是左翼游擊領袖、創立馬克思主義政黨。她在國內素有精明政治人物與果斷經濟改革者之譽，也成為華府認可的「查維斯主義」溫和代表。不過，熟識她的人表示，羅德里格斯雖相對溫和，仍是堅定的查維斯派人士。
初時，羅德里格斯在強人總統查維斯（Hugo Chávez）時期的地位只是權力金字塔中的小角色，但在兄長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez，一位精神科醫師、現任國民議會議長及馬杜洛首席政治顧問）協助下，她在2013年馬杜洛上台後迅速崛起。
兄妹倆因忠誠於馬杜洛政權而成為體制中堅幹部。他們也參與監督2024年爭議選舉並為馬杜洛連任鋪路，儘管經獨立驗證，反對派候選人的得票率為馬杜洛的兩倍。
曾與羅德里格斯打過多次交道的一位卸任區域領袖評價她：「羅德里格斯非常聰明，是談判高手，而且善於掌控細節。馬杜洛信任她絕對有其道理。」
羅德里格斯2014年接任外交部長，2020年起出掌財政和能源部，負責委內瑞拉最核心的石油產業。她臨危受命扭轉油業頹勢並阻止經濟崩潰，與美國及其他跨國能源大廠協商、放寬價格與貨幣管制。
2017及2018年，羅德里格斯因破壞民主及踐踏法治遭美、加拿大和歐盟制裁，2020年又因搭乘土耳其註冊專機秘密造訪馬德里而在西班牙引發震撼。據西班牙檢方指控，這起被媒體稱為「Delcy門」的事件，涉及羅德里格斯協助販售價值超過6800萬美元的金條予西班牙商人。
同時，羅德里格斯兄妹領銜與國際投資人及美國談判——橫跨拜登和川普第二任期——因此得以對華府爭取話語權，被認為是能迅速滿足美國需求的唯一人選。
羅德里格斯的國際經驗，催生了去年她與兄長及其他高層向美方提出的過渡計畫。知情者指出，這個想法是要提供一個「更可接受」的馬杜洛政權替代方案，同時給馬杜洛安全流亡第三國的機會。雖然最後談判無果，但足見川普政府當初首選並非靠武力徹底剷除馬杜洛。
儘管馬杜洛被罷黜，他原本政權架構多數仍未瓦解，包括兩大安全核心要角：國防部長羅培茲（Vladimir Padrino López）和內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）。真正掌控安全部隊的是他們，而非羅德里格斯。軍方與文官之間的深層互不信任依舊存在。據一位委內瑞拉權力核心人士說，當羅德里格斯和盧比歐大談時，卡貝友也在場監聽。
川普政府支持讓羅德里格斯主政，也形同將民主派反對勢力和主要領袖馬查多（María Corina Machado）擱置一旁。馬查多去年贏得諾貝爾和平獎，她的盟友龔薩雷茲（Edmundo González）被普遍認為是2024大選的真正贏家。
另有消息人士指出，馬查多與龔薩雷茲並未取得安全部隊任何信賴，而華府認為必須有一個能立即掌控全局的人。
盧比歐昨天表示：「我們眼前有很多短期問題必須立刻處理。我們的確都希望委內瑞拉有個光明的未來，這些願景都很好……但眼下關鍵在於未來兩三週、兩三個月內會發生什麼。」
與美國安全機構關係密切的委內瑞拉國防產業企業家暨前反對派特使紐曼（Vanessa Neumann）說：「華盛頓似乎認為會有一支美國禁衛隊（praetorian guard）圍繞羅德里格斯，加速推動增產與經濟繁榮。問題是，這真能如願嗎？我的看法是，羅德里格斯會和川普團隊同場共舞，最後卻會被卡貝友和羅培茲暗算，川普則會重新以武力介入。」（編譯：陳政一）1150105
