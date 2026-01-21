川普欽點檢察官哈利根離職 起訴2名政敵未果

美國司法部長邦迪(Pam Bondi)20日表示，與總統川普(Donald Trump)關係密切的檢察官哈利根(Lindsey Halligan)將離職，結束她備受爭議的檢察官任期。

邦迪在X上宣布哈利根離職，並把責任歸咎於反對她出任維吉尼亞州東區檢察官的參議院民主黨人，哈利根曾試圖對兩位川普政敵提出刑事訴訟，但都沒有成功。

沒有獲得參議院的確認，哈利根的檢察官臨時任期只有120天。一名法官認定她的任期已經在去年到期。

另一名美國地區法官諾瓦克(David Novak)20日命令哈利根，停止在提交給法院的文件中自稱是維吉尼亞州東區聯邦檢察官，並表示司法部違抗了法院裁定她的任命不合法的命令

即便是根據司法部較寬鬆的看法，哈利根的120天的臨時任期也是在20日到期。

諾瓦克指出，哈利根繼續使用檢察官的頭銜是一場「鬧劇」，並表示司法部違抗了認定她的任命不合法的命令。

諾瓦克在川普的第一屆任期獲得任命，他威脅對哈利根和其他繼續在他的法庭使用這個頭銜的檢察官提出紀律處分。

諾瓦克寫道：「無論她如何施展詭計，哈利根女士都沒有任何法律依據，向本席聲稱她擔任這個職務」，「任何這類陳述都只會被視為是公開藐視法庭有效命令的虛假陳述」。

川普提名他的前私人律師哈利根，領導針對兩位政敵的調查，包含前聯邦調查局局長柯米(James Comey)以及紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)。

另一名法官駁回了這些訴訟案，認定哈利根的任命不合法。司法部正在對這些駁回提出上訴。

川普政府一直在等待參議院審理哈利根的提名，但維吉尼亞州的兩位民主黨參議員可以透過一項參議院長期以來的慣例，也就是所謂的「藍紙程序」(blue slip process)，來阻擋提名案。

邦迪說：「民主黨參議員把藍紙程序武器化，讓林賽(哈利根)在120天的美國檢察官任期到期後，無法繼續擔任這個職務。」

諾瓦克在20日判決中指出，司法部在文件中「包含的刻薄措辭，更像是電視談話節目的水準，遠低於本席預期訴訟當事人應有的辯護水準，特別是司法部」。

同樣在20日，該法院的首席法官公開募集由法院指派的哈利根繼任者申請。

司法部副部長布蘭希(Todd Blanche)在社群媒體上表示，川普將開除任何法院任命的替代人選。