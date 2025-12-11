川普欽點的聯準會新任主席，恐將削弱央行的獨立性？大家可能誤會哈塞特了

美國聯準會（Fed）一如預期宣布降息，但市場轉向聚焦更為關鍵的議題：下一任主席是誰？又將如何重塑政策框架？白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被視為美國總統川普欽點的熱門人選，但也憂心他為了貫徹川普意志，恐將削弱這家全球最重要的央行的獨立性。

「鉅亨買基金」分析，如果聯準會新任主席確實由哈塞特接任，政策思維將從「對抗通膨」轉向「管理生產力革命」。在AI推動供給端加速擴張下，只要勞動市場不過熱，聯準會可能容忍3%～3.5%的通膨率，並以利率政策支持企業的技術升級與自動化投資，受惠者將從AI科技公司延伸至積極導入AI的一般企業。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭認為，聯準會對於通膨的預估可能過於樂觀，因為當前全球正處於由AI帶動的新一輪J曲線（投資生產力曲線）起點，大規模資本支出勢必推升短期需求、挹注物價壓力；但隨著生產力提升反映於實體經濟後，AI將成為推動經濟擴張的新引擎，使美國具備更高通膨容忍度與更寬鬆政策空間。

外界在討論聯準會新任主席時，哈塞特經常被視為政治任命人選，但羅瑤庭說明，這其實是對他的嚴重誤解，他擁有札實的經濟學背景，並非象徵性的主席人選，而是具備改革與說服委員會能力的實質領導者。

與此同時，哈塞特一再公開強調央行獨立性，認為貨幣政策不能因為政府壓力而偏離專業判斷。羅瑤庭表示，市場低估了他整合意見、重建政策框架的能力，這正是聯準會目前最迫切需要的特質。

羅瑤庭分析，哈塞特延續葛林斯潘的「結構性生產力」思維，相信技術革命將推動生產力並帶來長期通縮，而在他眼中，下一階段的核心力量正是AI。

羅瑤庭指出，AI帶來的不只是成本下降，更將根本改變企業運作邏輯。當AI能夠即時整合資訊、分析情境並提供決策建議時，企業得以擺脫過去因「人的限制」而形成的組織模式，以演算法重新塑造流程與架構，形成新一輪管理革命。因此，在此框架下，就算明年通膨升高至3%～3.5%，哈塞特也可因為即將到來的生產力提升與通貨緊縮效應，選擇進一步降息。

他認為，未來的聯準會將更重視AI投資與生產力結構變化，以更具前瞻性的方式制定政策，受惠者將不只是AI硬體或軟體公司，更包括那些能率先將AI嵌入組織架構、重塑管理流程的企業。因此美股、科技股與具備AI融合能力的企業仍是長線布局主軸，建議投資人應把握機會提前布局，以掌握新一輪結構性成長契機。



