川普欽點「華許效應」未停！ 金價跌破2週多最低點 專家稱是買進機會

在杜拜的黃金市場，珠寶店的店員們2025年4月正在等待顧客上門。（美聯社）



美國總統川普提名鷹派色彩鮮明的華許出任下任聯準會主席，引發市場對高利率將維持更久的擔憂，大宗商品市場2日暴跌，導致貴金屬連續第2個交易日下跌，黃金價格跌至2週以來的最低點。

美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許（Kevin Warsh）於5月出任下任聯準會（Fed）主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，引發股市與商品市場全面拋售，同時推升美元走強。

大宗商品市場在2月1日暴跌，其中黃金、白銀、石油和工業金屬跌勢最重。黃金下跌5%，跌至2週多以來的最低點；而白銀跌幅超過7%。這2種金屬在上週均創下了歷史新高。石油價格下跌近5%，從數月高點回落；倫敦金屬交易所的銅價格則下跌3%。

廣告 廣告

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia，CBA）商品策略師達爾（Vivek Dhar）表示，「市場在拋售美國股票的同時，也賣出貴金屬，顯示投資人認為沃許的立場較為鷹派。」所謂「鷹派」的聯準會，意味著利率將在較高水準維持更久，這會支撐美元，同時提高持有黃金與白銀的機會成本，削弱它們的吸引力。

達爾補充說，「美元的走強，也為貴金屬和原油、基本金屬等其他大宗商品增添壓力。」不過，他仍維持原本的預測，認為金價在第4季將達到每盎司6000美元。

CME調高保證金推升拋售速度 貴金屬出現歷史級重挫

由於芝加哥商業交易所集團（CME Group）調高金屬期貨的保證金要求，進一步加快貴金屬的拋售速度。一般而言，提高保證金的要求，通常不利於相關合約，因為需要投入更多資金，可能抑制投機性參與、降低流動性，並迫使交易人平倉出場。所謂平倉，就是持有倉位的人進行同等數量的反向買賣來讓倉位歸零，例如把你手上的股票、期貨或基金賣出，結束這筆交易，無論賺錢還是賠錢。

這波跌勢始於1月30日現貨黃金創下自1983年以來單日最大跌幅，單日跌幅超過9%；白銀更是暴跌27%，創下史上最大單日跌幅。

線上金融交易平台IG市場分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）表示，「今天（1月30日）黃金出現的平倉規模，是我從2008年全球金融危機最黑暗的日子以來，從未見過的情況。」

美伊局勢降溫削弱風險溢價 能源市場價格下行

由於川普週末評論伊朗正與華府「認真對談」後，顯示美伊緊張局勢可能降溫，緩解市場對這個石油輸出國組織（OPEC）成員國爆發衝突的擔憂，進而導致能源市場2月2日出現價格下行的壓力。

西卡莫爾補充，川普這些言論，加上有關伊朗革命衛隊海軍未如預期在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習，都是局勢降溫的信號。

庫存多+中國春節前需求低 拖累銅、鐵礦石價格

在銅與鐵礦石市場方面，由於市場擔憂庫存偏高，再加上身為全球最大的工業金屬與散裝金屬買家的中國，在農曆新年假期前需求低迷，價格面臨壓力。分析師指出，在2月15日開始的春節假期之前，終端需求與交易活動預料將相當疲弱。

其他商品方面，東京橡膠下跌近3%，芝加哥小麥與黃豆則約下跌1%。

達爾表示，「關鍵問題在於，這是否代表大宗商品價格出現結構性下跌的開端，還是只是一次修正。」並補充，「我們認為這是一波修正與買進的機會，而非基本面的轉變。」

更多上報報導

以色列「微解封」加薩邊境拉法關卡 實施安檢並仍禁止外媒進入

【有片】美海軍首架「MQ-25A黃貂魚」滑行測試成功 擬接F/A-18加油任務

廉價「中國製造」商品淹沒拉丁美洲 各國祭重稅反擊卻步步受限