川普正以瘋癲方式終結美國霸權
陳國祥 / 資深媒體人
歷史上帝國的衰亡，往往源於外部壓力與內部腐蝕的雙重夾擊。當代美國霸權所面臨的，卻是一場由其最高領導人親自點燃、以「美國優先」為燃料、以社交媒體為鼓風爐的內爆式終結。
川普一年前重返白宮，並非一般意義上的政策轉向，而是一場對二戰後美國親手建立的自由國際秩序發動的結構性破壞行動。其手段之非常規、言論之乖張、行事之不可預測，已超越傳統政治分析框架，只能用「瘋癲」形容。
川普的「瘋癲」非醫學診斷，而是指一種徹底無視既有遊戲規則、摧毀理性對話基礎、並將短期個人政治利益與煽動性民粹置於國家長期戰略利益之上的操作模式。今年初以來關於格陵蘭的鬧劇，正是這場終結大戲中，最具象徵意義的一幕。
瘋癲作為策略：瓦解理性的政治表演
川普的「瘋癲」並非全然的失去理智，而是一種高度計算的、行之有效的破壞性策略。其核心目的在於：徹底打破國內外所有行為體對「美國行為可預測性」的期待，從而在混亂中重塑權力關係，並為其「交易型」外交創造槓桿。
他摧毀外交慣例與信任基礎。公開與法國總統馬克宏的私人訊息，此舉徹底踐踏了外交最基本的保密原則與領袖間互信。這並非單純的粗魯，而是傳遞一個明確信號：任何與美國的溝通都不再安全，任何盟友都可能被隨時犧牲以服務於國內政治舞臺的需要。這使得傳統外交管道失效，迫使各國不是陷入沉默，就是被迫以同樣非正規渠道（如通過社交媒體喊話）應對，將國際關係拉入一個毫無規範的叢林狀態。
象徵性挑釁作為在他手中成為政策工具。他上傳AI生成的「美國佔領格陵蘭」圖片，遠非孩童般的惡作劇。它是精心設計的政治信號彈：首先，它用虛擬的、卻極具視覺衝擊的畫面，將一個原本可能停留在討論層面的地緣戰略議題（格陵蘭的戰略價值），直接變成全球圍觀的挑釁性民族主義表演，以此動員國內基本盤。其次，它用一種近乎戲謔的方式，羞辱了北約盟友丹麥，測試並故意撕裂跨大西洋團結的底線。最後，它展示了一種「後真相」時代的權力話語：事實（並未佔領）不再重要，重要的是我塑造的、利於我的敘事（我們即將佔領，且勢不可擋）。
更全面性的影響，是他一年來以極端不確定性的「對等關稅」做為經濟脅迫的放大器。他威脅對法國葡萄酒課徵200%關稅，不僅是保護主義，更是「經濟恐怖主義」，意在製造一種「任何國家、任何商品都可能隨時被毀滅性打擊」的普遍恐懼。
這種不確定性，比固定的高關稅更具殺傷力，它凍結投資、中斷長期合約，迫使企業與國家在恐慌中做出不利於自身的短期讓步。歐盟執委會主席范德賴恩所言「打造更獨立的歐洲」，正是對這種戰略環境的被迫回應——當最大的盟友成為最大的不可預測風險源時，自立自強不再是選項，而是生存必需。
孤立主義與擴張主義的扭曲共生
川普第二任期的外交呈現「孤立主義」（對歐）與「擴張主義」（對美洲）的雙重特徵，這並非精神分裂，而是同一邏輯的兩面：將全球關係徹底簡化為赤裸裸的、零和的權力與利益交易，並根據交易成本與收益預期，隨時切換面孔。
對歐「孤立主義」是拋棄秩序維護者角色：
烏克蘭作為祭品：承諾「24小時結束戰爭」從未實現，但過程已足夠摧毀美國信譽。通過凍結援助、施壓烏克蘭接受屈辱條款、與普京直接交易，川普將一個事關歐洲安全秩序與國際法原則的衝突，變成了證明「美國不再為價值觀買單」的展示櫃。歐洲被迫增加防務開支並非北約強化，而是對美國安全保障喪失信心的表現。北約的「腦死亡」診斷正從制度層面蔓延至精神層面。
從領導者變為勒索者：批評歐洲防務支出不足，其潛臺詞是「付保護費」。這將聯盟關係降格為幫派關係。其結果不是歐洲更依賴美國，而是加速了歐盟戰略自主的覺醒。美國在歐洲的霸權，根基在於自願追隨的領導力，一旦淪為被迫交納的保護費，霸權的合法性便蕩然無存。
對美洲「擴張主義」則是展示不受約束的強權：
委內瑞拉突襲：抓捕他國元首，這是赤裸裸的帝國行徑，公然違反國際法與不干涉內政原則。它向世界宣告：在美國認定的「後院」，主權原則可以隨意踐踏。此舉雖短期震懾部分對手，但長期看，它激化了拉美反美情緒，並向全球（尤其是全球南方）證明，美國已毫不掩飾其新帝國主義面目，其「基於規則的秩序」說辭徹底破產。
邊境與毒品戰爭的國內政治化：對墨西哥的關稅威脅、將販毒集團指定為恐怖組織，這些行動雖在數據上取得「成果」（逮捕下降、毒品流入減少），但其本質是服務於國內政治敘事，將複雜的跨國犯罪問題簡單化為「對外強硬」的表演。它惡化了與鄰國的關係，卻未觸及毒品需求、槍支氾濫等根本問題。
從四大支柱的坍塌到全球秩序的真空
美國霸權依託於四大支柱：軍事優勢、經濟領導、制度權威、價值觀吸引力。川普的「瘋癲」正在系統性地腐蝕這四大支柱：
1.軍事優勢淪為不可信的威懾：軍力再強大，若其使用意圖變得瘋狂、不可預測且可能拋棄盟友，其威懾力與領導力便大打折扣。歐洲、亞洲盟友都在思考：這支軍隊還會為我們而戰嗎？還是只為「讓美國再次偉大」的狹隘定義而戰？軍事霸權的基礎是聯盟體系，而川普正在親手拆解這個體系。
2.經濟領導力讓位於保護主義勒索：美元地位、開放市場、技術創新曾是美國經濟領導力的源泉。如今，關稅武器化、技術脫鉤、制裁濫用，正在驅使世界尋求美元的替代方案（如本幣結算、央行數字貨幣）、重構排除美國的供應鏈（如RCEP）、並加速自身的技術研發。美國從全球經濟的引擎與穩定器，變成了最大的不穩定來源。
3.制度權威被「主權」名義掏空：二戰後美國主導建立的聯合國、WTO、IMF等機構，是其制度霸權的體現。川普對多邊機構的蔑視、對國際協議的隨意退出或破壞，短期看是「不受束縛」，長期看是自廢武功。當美國帶頭破壞自己建立的規則，其制定並解釋規則的權力便隨之喪失。全球治理進入「無主之地」，各地區強權將填補真空，建立自身主導的迷你秩序。
4.價值觀吸引力被民粹與分裂取代：「自由民主」、「法治人權」曾是美國軟實力的核心。川普的「法律戰」、對國內制度的攻擊、對威權領袖的公開欽佩、以及對移民與少數族裔的刻薄言論，將美國的價值觀形象從「山巔之城」變成了「內戰邊緣的喧囂都市」。其吸引力急劇下滑，再也無法作為凝聚西方世界的意識形態旗幟。
不是衰落，而是自殺；不是黃昏，而是斷崖
川普以瘋癲方式終結美國霸權，其最可怖之處在於：這不是一場緩慢的、被動的「衰落」，而是一場主動的、狂暴的「戰略自殺」。他並非在抵抗一個新興霸權的挑戰（如中國）的過程中被擊敗，而是在與自己建立的體系、自己的盟友、乃至自己國家長遠利益的對抗中，取得了毀滅性的「勝利」。
2026年的格陵蘭鬧劇，是一個完美的隱喻：一個超級大國的總統，不去運用其無與倫比的資源應對氣候變遷、全球貧困或大國協調等真實挑戰，卻沉迷於用AI技術製作虛擬的帝國征服圖像，並以此煽動國內情緒、恐嚇盟友。這標誌著美國霸權的內核已空——它失去了目標感、方向感與責任感，只剩下無盡的表演性憤怒與對權力的空洞炫耀。
最終，美國霸權的終結並非因為外在力量更強大，而是因為其看守者選擇了瘋癲作為治理哲學。世界將因此進入一個更加動盪、更加區域化、也更加現實主義的時代。舊秩序的崩解或許為新秩序提供了可能性，但穿越這段混亂的黑暗峽谷，代價將是巨大的。歷史將會記載，這一切的加速，始於一位將推特治國、真人秀風格與帝國毀滅任務結合起來的總統，他以其獨有的瘋癲方式，為美國主導的世紀敲響了喪鐘。■
其他人也在看
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 66則留言
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 350則留言
未簽挺憲派3點協議！陳亭妃態度成勝選關鍵
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識。對此，陳亭妃僅表示「尊重」，引議...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 40則留言
陳亭妃拜會卻拒簽聲明！挺憲議員2字道心聲
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉和議會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19則留言
綠若派「這2人」出戰北市？他：看不起選民
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。綠委王世堅、沈伯洋、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君都是外界猜測的熱門人選；對此，前總統陳水扁辦公室主任...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 77則留言
名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉
[NOWnews今日新聞]20多年前，我曾經參與《商業週刊》的「一個台灣，兩個世界」封面專題，想不到20多年過去之後，台灣的「兩個世界」亂象越演越烈，不但是在經濟層面上越發兩極，在政治上，更是板塊對撞...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 120則留言
台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線
民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 31則留言
陳亭妃實力強！郭正亮揭謝龍介「勝選關鍵」
[NOWnews今日新聞]民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠營台南派系之爭是否對逐台南市長的國民黨立委謝龍介有...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 16則留言
鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射 莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51則留言
川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及
美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 35則留言
3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，眾人齊喊「凍蒜」口號。賴清...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37則留言
破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商
[Newtalk新聞] 兩岸觀光未解，雙方都沒有解封禁團令，不過中國文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署指出，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。 目前台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。不過中國文旅部先在去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊後，20日再發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制，被視為兩岸觀光開放露出曙光。 對此，觀光署指出，依據中國文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。 為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 2則留言
藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了 李慧芝：「這地方」可當平台
即時中心／高睿鴻報導因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，連同國防特別預算條例，前後慘遭8度封殺；故外界擔憂，若國民黨、民眾黨執意繼續阻撓，許多攸關民生及社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊。而為化解尷尬窘境，在野陣營竟突發奇想，打算「點菜式」選擇性先審查TPASS、治水等民生相關的特定預算；但閣揆卓榮泰強烈反對，並喊話願與立委辯論。對此，行政院發言人李慧芝也進一步說明情況。藍白遲遲不審總預算，但為緩解沸騰的民意，就選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目先行動支。不過，這種「點菜式」做法也挨批「土皇帝」，哪裡有沸騰的民怨，就放行該項目「賞飯吃」。因此，卓榮泰昨（21）天表態，反對選擇式的審預算，畢竟這是行政院整年度、整體性的施政計畫，不應被延宕、被分割、被分裂。他甚至進一步要求，希望能對3兆350億、整年度的中央政府總預算，與立法院進行「直接的辯論」。不料，在野黨聽聞此訊後，紛紛「歪樓」，先是民眾黨主席黃國昌回應，要與卓在「公開的平台」舉行大選模式的辯論，並由電視新聞台轉播；國民黨更是進一步要求，要辦「三長對三長」電視辯論，由黨團總召傅崐萁對決閣揆卓榮泰、書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君、副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵，堪稱捉對廝殺。對此，政院昨天就回應，倘若藍白願意推進付委程序、開始審議總預算，就能請卓榮泰赴國會報告、說明，院長也當然要與所有委員辯論。而李慧芝今（22）天則在院會後的記者會強調，「國會就是最大的政策辯論平台」，如今立法院不審預算已經第147天，也實在不能理解，為何在野黨不願按照往年一樣，直接在國會辯論總預算？且事實上，她還補充說，「我們在立法院辯論預算，也不會只有3場、也不會只有黨團幹部能上場；每位委員都可對每筆預算，與行政團隊展開辯論」。因此李慧芝呼籲，在野黨立委完全不需捨近求遠，只要明天在立法院正式將總預算付委，最快下週就能有所謂的辯論攻防。行政院發言人李慧芝（中）。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了 李慧芝：「這地方」可當平台 更多民視新聞報導邱臣遠遭控涉性騷 高虹安：將成立外聘釐清小組調查美國不會放棄台灣！前國防部官員掛保證：中共想打？沒那麼簡單世局動盪「台灣仍屹立不搖」！賴清德曝經濟新局已開：絕不能走回路民視影音 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
百年大黨這水準？藍營做「這圖卡」嗆總統 挨轟低俗幼稚、網路屁孩
即時中心／高睿鴻報導國民黨及民眾黨近日強推多項高爭議法案，如財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等，將朝野對立態勢推升至最高點；豈料，因多項法案存在違憲及難以執行等疑慮，總統賴清德支持閣揆卓榮泰「不副署」，卻讓藍白氣炸，揚言彈劾總統。昨（21）日，立法院舉行彈劾公聽會，因賴清德決定不出席，藍營竟馬上做圖卡、將賴的肖像，搭配清朝皇帝及獨裁者袁世凱的衣著，諷刺賴專斷獨行；不過，此舉也引發旅美教授翁達瑞強烈抨擊。民視 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
陳亭妃破冰變「撞冰山」？謝龍介曝在地驚人內幕：對市民不公平
民進黨台南市長初選由綠委陳亭妃勝出，她20日拜會議長邱莉莉和挺憲派議員，但卻未簽署「勝選共同聲明，三點協議保證」，引發討論。藍委謝龍介表示，破冰去撞到冰山，就是因為個別的派系利益在爭鬥，甚至有議會同仁告訴他，下一屆議長、副議長都被內定了，不在這些人當中。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。Yahoo即時新聞 ・ 23 小時前 ・ 132則留言
被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？
[Newtalk新聞] 針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（21日）召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜，說明不會列席。國民黨立委王鴻薇痛斥，賴清德沒勇氣來立法院說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。 王鴻薇表示，她必須要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由竟然是以憲法法庭的判決意旨，稱如果總統到立法院說明是違憲；但是，立法院這次是根據立法院職權行使法第43條邀請賴清德到國會說明，這一條根本沒被判決違憲。 王鴻薇表示，他們為什麼要彈劾賴清德？就是因為賴做了太多的政治「芭樂票」。王接著當場播放畫面，同時呈現賴清德在選情承諾「依立法院職權行使法，總統有義務到國會去進行國情報告」的說法；以及賴清德在選後改口稱，「在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動」的說法作為對比。 王鴻薇更表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，賴清德的行事風格不尊重民主政治、藐視憲法，在台南市長任內，就曾被監察院彈劾，監察院以賴清德拒絕進入台南市議會，違背地方自治相關精神，而對賴清德提出申誡。 王鴻薇表示，賴清德不但是史上新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3則留言
鄭麗君「抗美有功」選北市長？ 媒體人曝「機率直線攀升」｜#鏡新聞
行政院副院長鄭麗君對美關稅談判告一段落後，民進黨內出現鼓勵參選台北市長的呼聲，鄭麗君昨回應，這問題她已經回答超過10年，算是考古題了，過去她的回答都算數，而媒體人黃暐瀚分析，這段話外界雖然解讀是不選，但他個人看法卻是，鄭麗君出線戰首都的機率直線上升!鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐
吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍白杯葛1.25兆國防特別條例谷立言說重話「自由不是免費」：美國不應獨自承擔第一島鏈防衛
谷立言表示，賴政府致力購買不對稱武器，以及具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合臺灣的軍事需求...放言 Fount Media ・ 15 小時前 ・ 4則留言