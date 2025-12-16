川普正式告BBC誹謗！控惡意剪輯誤導觀眾 求償50億美元

美國總統川普（Donald Trump）週一正式對英國廣播公司（BBC）提起誹謗訴訟，原因是BBC紀錄片惡意拼接他的演講片段，透過剪輯扭曲其言論，因此提出至少50億美元（約台幣1567億）的求償金額。

川普控訴BBC旗下新聞節目《廣角鏡》，將他在2021年1月6日於白宮發表的演講片段進行剪輯，並以此誹謗。川普指出，該節目把他在不同時間點的發言剪接在一起，呈現出他號召支持者使用暴力的誤導性內容，卻刪去了他呼籲和平抗議的片段，認為此舉已經造成嚴重誤導。川普的律師稱，BBC已經造成川普巨大的名譽和經濟損失，對此提出高達50億美元的損害賠償。

針對此事，BBC方面承認在剪輯上存在問題，並向川普道歉，同時承諾不再播出該紀錄片，也不會在任何平台上架，該公司的總裁與新聞部門主管也已經為此請辭，不過BBC也強調，雖然剪輯部分確有疏失，但並無法律依據顯示這已構成誹謗，且目前也尚未收到川普方面的進一步聯繫。

