川普正式控告BBC誹謗 求償50億美元

美國總統川普指控BBC不當剪接他2021年1月6日在白宮外的演說。演說後不久，便發生民眾闖入國會山莊的暴動事件。美聯社資料照片



美國總統川普週一（12/15）正式向英國廣播公司（BBC）提出告訴，求償50億美元（約1567億元台幣）。川普指控BBC不當剪接他的演說，涉嫌誹謗。。

川普上月指控，BBC紀錄片節目《廣角鏡》（Panorama）對川普2021年1月6日國會山莊暴動前演說進行不當剪接，造成「川普直接呼籲暴力行動」的錯誤印象。

BBC已為此事道歉，承認判斷有誤，但認為不構成法律訴訟依據，拒絕向川普賠償。

路透社報導，BBC的經費來源是向英國所有電視觀眾強制收費。英國律師表示，若將這些經費用於賠付川普，勢將引發政治爭議。

該集爭議性節目是在2024年總統大選前不久才播出，引發BBC成立103年以來最重大危機之一。BBC總裁戴維（Tim Davie）和BBC 新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）上月已請辭下台。

川普的律師表示，BBC導致川普的聲望受重創，財務也有所損失。

這集節目並未在美國境內播出，且直到一名外部公評人對剪接提出疑慮的內部公文外洩之後，才引發關注。這是針對BBC涉及政治偏見的大型調查其中一環。

報導指出，川普應該是在美國提出告訴，因為英國的誹謗告訴須在節目播出後一年內提出。

由於美國《憲法》保障言論自由與新聞自由，川普不僅須證明BBC的剪接虛假且構成誹謗，還須證明BBC是明知內容不實仍誤導觀眾，或在罔顧風險下行事。

