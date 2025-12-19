川普正式簽令降級美國大麻管制 放寬醫療用途研究

美國總統川普（Donald Trump）週四簽署一項行政命令，放寬聯邦政府對大麻的管制，指示司法部將大麻分類為危害性較低的「第三級管制藥物」，目的是為了協助大麻對醫療用途的研究，不過此舉可能會進一步扭轉美國數十年來對大麻採取的強硬政策。

川普簽署行政命令後提到，「有人懇求我這麼做，尤其那些長年受折磨的患者。」不過強調大麻在聯邦層級仍將保持非法狀態，全國各地仍適用不同的地方法律。高級政府官員表示，此項行政命令的主要目的是加強對大麻及相關產品的醫學研究，以了解其風險和潛在治療價值。不過仍有數十名美國參、眾議院的共和黨議員致函川普，懇求他不要簽署這項行政命令，認為將大麻重新歸類為第三級管制藥物，會向孩子傳遞錯誤信息，並助長毒品集團的氣焰。

大麻是美國甚至全球使用最廣泛的非法毒品，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，近五分之一的美國人每年都會吸食大麻，已有數百萬人因持有大麻而被捕，同時也有越來越多上市企業銷售大麻相關產品。

根據美國《管制物質法》，大麻與海洛因、搖頭丸和佩奧特仙人掌皆被列為第一級管制藥物，認為這些藥物可能具有極高的藥物濫用性，且沒有任何公認的醫療用途。而隨著新的行政命令公布，大麻將調整到與K他命同級的第三級管制藥物，該級藥物被認為成癮性較低，並具有合法的醫療用途。

