川普正式簽署《台灣保證實施法案》 林佳龍致謝：台美關係向前的一大步

針對美國總統川普正式簽署《台灣保證實施法案》，外交部長林佳龍今天（3日）表示，這對台美關係是邁向前進的一大步。（圖／李智為攝）

白宮在當地時間2日宣布，美國總統川普已正式簽署《台灣保證實施法案》，法案要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的一大進展。對此，外交部長林佳龍今天（3日）赴立院備詢前受訪表示，這對台美關係是邁向前進的一大步，外交部對此表達肯定與感謝。

《台灣保證實施法案》由共和黨眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平今年2月共同提出，並在今年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後送交川普簽署生效。

《台灣保證實施法案》規定，國務院至少每5年必須全面檢視與台灣互動的規範，並研擬逐步解除限制美台官方往來的方案。

對此，林佳龍今天上午赴立院外交國防委員會進行專題報告並備質詢，他在會前受訪時說，《台灣保證實施法案》進一步獲得美國兩院跨黨派支持，川普總統已正式簽署，這對台美關係是邁向前進的一大步。

林佳龍提到，該法案也讓台美雙方面的交往準則更加完整，包括我方前往聯邦機關洽公、或美方到我方代表處互動，都是台美關係正常化進一步的發展。外交部對此表達肯定與感謝。

此外，面對媒體追問台美關稅談判的最新進展，林佳龍回應，台美關稅談判進行得很順利，實施內容的討論也已進入最後總結，政府期待能盡快宣布。

至於總統賴清德日前宣布將投入新台幣1.25兆的軍購預算，林佳龍說，國防要展現台灣的決心跟能力，包括軍費提高、兵力延長、不對稱作戰的準備，以及全社會防禦韌性，都是國防改革的一部分。

林佳龍表示，因此特別預算的編列，代表政府的決心，全民的支持，以及未來更大幅度的自我防衛能力提升，都是展現台灣決心的一部分。



