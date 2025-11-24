川普正權衡是否讓輝達H200晶片銷中 美商務部長：他最懂習近平

美國商務部長盧特尼克。路透社



美國商務部長盧特尼克週一（11/24）表示，總統川普正在權衡是否允許人工智慧（AI）晶片龍頭輝達向中國出售先進AI晶片，最終決定權在他手中。

盧特尼克（Howard Lutnick）在接受彭博電視台採訪時指出，川普（Donald Trump）正在聽取「眾多不同顧問」的意見，以決定是否允許晶片出口，並強調川普「最了解」中國國家主席習近平，而「此類決策權最終掌握在川普手中。他將決定是否推進此事。」

然而，盧特尼克也承認，在促進經濟成長與維護國家安全間存在緊張關係。「你是想向中國出售晶片，讓他們繼續使用我們的技術堆疊？還是要告訴他們，『聽著，我們不會把最好的晶片賣給你們。我們暫緩出售，自己去參與AI競賽』。」

據路透社與彭博社上週報導，美國官員正在就輝達（Nvidia）能否向中國銷售該公司更先進的H200晶片展開初步討論，而負責監管出口管制的美國商務部正在重新審視，禁止先進晶片出口至中國的規定。

彭博社指出，若美國允許向中國銷售H200晶片，將代表其對2022年實施、阻止中國及解放軍獲取美國最先進技術的管制措施出現重大鬆綁。任何向中國出售更高規格處理器的舉措都將引發華府國家安全鷹派的強烈反對，部分國會議員正推動立法阻止此類交易。

輝達執行長黃仁勳與川普關係密切且經常通話，急於將產品銷往中國。在川普今年稍早批准出售較低階的H20晶片後，北京當局要求中國企業不要採購該產品，導致輝達仍被排除在中國AI晶片市場之外。

盧特尼克表示，黃仁勳希望把產品賣到中國有其「充分理由」，並稱「很多人」都認同應該考慮這一方案。「這確實是個很有意思的問題」，盧特尼克表示：「他（指川普）掌握所有資訊，眾多專家都在和他商討，最終他會決定下一步該怎麼做。」

