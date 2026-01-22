川普武力奪取格陵蘭突然髮夾彎 路透揭幕僚如何聯手「卸彈」

美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表講話後，做出反應。（美聯社）



美國總統川普在達佛斯論壇宣布排除武力奪島並撤回關稅，背後實為白宮內部的劇烈分歧。路透引述消息報導，川普雖癡迷於併吞格陵蘭，但多數高層幕僚對激進做法持反對意見，內部一直無法對武力選項達成共識，使川普最終改以協議框架收場，再次突顯其第二任期在「個人意志」與「政治現實」間的拉鋸。

美國總統川普21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，他不會動用武力來取得格陵蘭。隨後，他在一則貼文中指出，美國將不再徵收原定於2月1日生效的威脅性關稅。川普又說，他與北約秘書長呂特（Mark Rutte）在達沃斯的會談中，「就格陵蘭乃至整個北極地區，建立一個未來協議的框架」。他已指派高官就潛在的協議進行談判。

2名消息人士透露，高階幕僚在這段日子裡並不好過，一邊要想辦法滿足川普要求，又要緩解這些要求在美國盟友間造成的恐慌。

白宮幕僚多數不同意動武奪島

其實川普早在第一屆任期的2019年就拋出接管格陵蘭的想法，而在2025年重返白宮後，明顯升高相關言論。根據2名分別了解討論情況的消息人士透露，在2025年的一場會議中，美國官員向丹麥方保證，雙邊關係正趨於穩定，讓對方以為「軍事接管格陵蘭」已不再是華府的首要考慮事項。

但這樣的狀況在2025年12月出現轉變。川普當時突然宣布，將任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為美國駐格陵蘭特使，推動取得該領土的行動。美國官員並未說明，若在格陵蘭進行軍事行動，具體會包含哪些內容，而身為丹麥領土的格陵蘭已是北大西洋公約組織（NATO）成員，美國也在當地設有一座軍事基地。

2名消息人士表示，雖然幕僚們大致都認同「取得格陵蘭」這個目標，但對於如何達成目標，內部意見分歧。消息人士指出，在多數白宮會議中，主張審慎行事的官員，明顯多於那些主張美國應以武力奪取這座島嶼的人；而且他們也未曾聽聞，政府內部有認真討論過以軍事手段奪取格陵蘭這個選項。

消息人士表示，由川普任命、負責領導美國北極研究委員會的丹斯（Tom Dans），以及副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio），一直在格陵蘭問題上「尋求折衷方案」；而白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則表現出願意將併吞及潛在武力選項保留在討論範圍內。

消息人士稱，川普本人一直是此議題的主要推動者。其中一位消息人士在達沃斯論壇舉行前表示，川普曾希望保留軍事行動的選項。

這起事件突顯，川普長期以來對取得格陵蘭島的癡迷，是如何不斷撞上外交與政治現實，導致政策急轉、迅速回撤，成為他第二任期的縮影。川普自去年1月上任後，在經濟、政治或市場壓力下，已多次在關稅及其他議題上改變立場。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）被問及川普幕僚是否沒認真追求以武力奪島時表示，「除非川普本人排除，否則白宮不會替他排除任何選項。」凱利說，「他今天已宣布排除動用武力取得格陵蘭，整個政府都將遵循他的領導。」並補充，如果最終達成協議，美國將能以最低的長期成本，在格陵蘭實現其目標。

川普祭關稅是因為討厭被逼到角落

川普近幾週不斷威脅稱自己會想方設法取得格陵蘭島，引來歐洲各國的擔憂。緊接著，部分歐洲國家開始向格陵蘭派遣少量軍事人員，表面上說是嚴肅看待美國的警告，才派兵進駐格陵蘭因應俄羅斯與中國在北極的威脅。

但隨後，川普於17日發貼文表示，將對歐洲盟友祭出高關稅措施，直到允許美國購買格陵蘭為止。白宮人士指出，川普之所以會祭出關稅威脅，是因為「他不喜歡被逼到角落。」另一名白宮消息人士表示，關稅行動的構想來自商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與其他內閣成員。

這項關稅引發白宮內部亂成一團，官員們忙著制定關稅計畫並評估其後果。消息人士透露，不同政府部門目前仍在推演，與歐盟成員國之間可能出現的「關稅報復與反報復循環」。

