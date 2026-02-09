川普殺艾普斯坦? 艾普弟弟曾向FBI舉報：川普授意滅口

艾普斯坦檔案顯示，其弟弟馬克・艾普斯坦曾於2023年向FBI提交線索，指控艾普斯坦死於謀殺，聲稱該行動獲得川普授意，但相關說法未獲官方調查證實。 圖：翻攝自 X @World_Affairs11

美國司法部近日公開超過 300 萬頁與性犯罪富豪傑弗瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的檔案文件，其中一份文件顯示，艾普斯坦的弟弟馬克・艾普斯坦（Mark Epstein）曾於 2023 年向聯邦調查局（FBI）提交線索，指控其兄長並非死於自殺，而是遭到謀殺，聲稱該行動獲得時任美國總統川普授意（authorized）滅口。

根據匿名信件內容，馬克・艾普斯坦於 2023 年 2 月 22 日透過線上方式，向 FBI 的國家威脅作業中心（National Threat Operations Center, NTOC）提交一份舉報。該線索指出，艾普斯坦於 2019 年在聯邦拘留所內死亡並非自殺，而是因即將「供出名字」（name names），牽連權勢人物，才遭到授意滅口。相關內容屬於舉報紀錄，文件中未附任何佐證資料。

美國官方至今仍維持艾普斯坦死於自殺的調查結論。司法部文件亦明確指出，檔案中並無證據顯示存在謀殺行為，亦未發現任何可支持川普涉案的具體事件。

對此，美國投資人史賓塞・哈基米安（Spencer Hakimian）於社群媒體 X 平台上轉發部分 FBI 文件截圖，聲稱「政府承認偽造艾普斯坦死亡」，並引述一份 2019 年 8 月 12 日的 FBI 訪談紀錄。該文件描述，當局在遺體移運過程中，為避開媒體追蹤，曾以白色車輛載運假人形道具作為誘餌，實際遺體則由黑色車輛低調運離紐約市拘留所。不過，官方未對此細節作出進一步說明。

此外，最新公開的檔案亦包含多封艾普斯坦過往電子郵件內容。其中一封 2018 年寄給前白宮策略師史蒂夫・班農（Steve Bannon）的郵件提到，艾普斯坦曾出席三邊委員會的一場會議，並攜帶一名精通三種方言的金髮助理同行。他在信中描述，會議期間曾坐在數名中國外交官附近，對方誤以為他聽不懂所用方言，私下互相提醒要「小心那個猶太狗」，引發對反猶言論與艾普斯坦國際人脈的討論。

以上最新解密的司法部檔案並未推翻官方對艾普斯坦死因的結論，也未提供任何直接證據證實謀殺或政治高層涉案，而官方也尚未出面說明相關訊息。

