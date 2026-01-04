川普殺進委內瑞拉拘提馬杜洛 日本外務省緊急成立對策本部：與G7緊密聯繫

針對委內瑞拉情勢急遽升溫，美國總統川普宣布美方已對委國發動軍事行動並拘留總統馬杜洛，日本政府對此表達高度關注。日本外務省於今（4）日發布聲明指出，目前已將確保當地日本僑民的安全視為最優先事項，並已緊急成立聯絡室與現地對策本部，同時強調將與七大工業國集團（G7）及相關國家緊密合作，致力於委內瑞拉的民主恢復與情勢穩定。

根據外務省掌握資訊，委內瑞拉首都加拉加斯市內的軍事設施於當地時間3日凌晨2時左右傳出爆炸聲響，隨後，委內瑞拉政府發布緊急狀態宣言，美國總統川普亦公開宣布對委內瑞拉發動攻擊，並已拘留馬杜洛總統等人。面對此一突發局勢，日本外務省隨即採取應變措施，於省內設置由中南美局局長領導的聯絡室，並指令駐委內瑞拉大使館成立現地對策本部，全力進行情報蒐集與僑民保護工作。

日本外務省外務報導官北村俊博4日發表談話表示，政府正密切注視局勢發展，並已透過領事郵件及即時資訊系統向在留僑民發出預警。北村俊博指出，截至目前為止，駐外單位已成功與絕大多數在委日本僑民取得聯繫，現階段並未接獲任何日籍人士受害的通報。

他強調，日本一貫重視自由、民主等基本價值及國際法原則，對於委內瑞拉局勢，日本政府始終呼籲應儘速恢復民主制度的重要性。

針對後續外交作為，北村俊博重申，日本將秉持一貫立場，在確保僑民安全無虞的前提下，持續與G7成員國及周邊區域國家保持緊密聯繫，並將積極投入外交努力，以推動委內瑞拉早日恢復民主秩序並穩定國內情勢。

談上任後首次新年 高市早苗提 北韓、台灣與 委內瑞拉 ​



日本首相高市早苗則於今日在社群媒體上發文，揭露她就任後首次在首相公邸度過的「混亂新年」。高市早苗表示，自去年底搬入公邸後，她一邊在堆積如山的瓦楞紙箱中生活，一邊應對北韓試射飛彈、美軍攻擊委內瑞拉以及中國在台海周邊軍演等接踵而來的國際重大危機，形容這個年末年始是在「力氣活與公務」中度過。

高市早苗透露，她於去年12月29日正式搬入首相公邸，直到今日清晨才終於完成所有紙箱的拆封與整理工作。她苦笑表示，自從27日在眾議院赤坂宿舍開始打包以來，連續多日進行搬運重物的體力勞動，導致手腳上滿是割傷與瘀青，然而，在忙於整理家務的同時，國際局勢卻未給予她喘息空間。

高市早苗指出，4日清晨她僅短暫補眠，便於上午7時54分接獲北韓發射飛彈的通報。她隨即被秘書官的電話喚醒，立刻下達指示並召集設於官邸危機管理中心的緊急應變小組，隨後日本政府也對北韓提出嚴正抗議，防衛大臣小泉亦對此召開記者會說明。

值得注意的是，高市早苗特別提及了台海情勢。她表示，從去年12月29日至31日期間，中國在台灣周邊進行軍事演習，這3天內她共計接獲了12次狀況報告，日本政府也為此發表了談話。此外，她還在2日緊急與美國總統川普進行了電話會談，並於3日應對美軍攻擊委內瑞拉及拘提馬杜洛總統的突發事件，緊急指示確認當地百餘名日本僑民的安全。

高市早苗形容，這個新年假期是在「紙箱的峽谷」中求生存。1日她在皇居參加完新年祝賀儀式後，下午便投入拆箱作業，期間還得抽空為丈夫準備餐點與清洗餐具，一度只能優先整理廚房與衛浴等「生存必需」區域。直到4日早上確認委內瑞拉僑民平安後，她才終於鬆了一口氣，並準備為仍在挨餓的丈夫料理遲來的早午餐。面對連日來的突發狀況，高市早苗在文中特別感謝外務省、防衛省、內閣官房及秘書官等工作人員在假期中無休止的付出。她表示，明（5）日將前往伊勢神宮參拜並舉行年初記者會，屆時內政工作也將正式全面啟動。

