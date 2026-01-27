川普殺雞儆猴！對韓祭25%關稅！作家：韓國是雞！猴就交給藍白決定了

韓國關稅提高到25%，作家謝知橋指出，川普在殺雞儆猴，至於猴能不能看懂，就交給藍白立委決定了。 圖：達志影像／美聯社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，對韓國商品徵收的關稅將從15%提高到25%。對此，作家謝知橋今（27）日直言，川普在殺雞儆猴，至於猴能不能看懂，就交給藍白立委決定了。

川普台灣時間27日在「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

對此，政治評論員張益贍表示，台灣的白藍國會繼續罵、繼續擋啊！台美15%關稅如果沒過被懲罰，立法院副院長江啟臣也不用選台中市長了，直接讓給楊瓊瓔立委。

張益贍嘲諷，白藍有種就繼續擋軍購、擋關稅，反正被美國報復，民眾黨立委陳昭姿會帶白藍支持者去美國「霸佔白宮，罷免川普」，但機票食宿請自付，難怪前主席柯文哲要她當4年。

謝知橋也發文指出，川普在殺雞儆猴，韓國是雞，至於猴能不能看懂，就交給藍白立委決定了，他說，還是希望傳產界去給藍白壓力，「身為藍營票源的你們出來講話比較有用，我們1450很想幫忙，但我們是勸不動的」。

