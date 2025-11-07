川普每週都會來！美軍安德魯基地突多人病發住院 疑與神祕包裹有關

美國總統川普5日在華府外的安德魯聯合基地準備搭機赴佛州。路透社



美國總統川普經常往返的美軍安德魯聯合基地週四（11/6）傳出可疑包裹致病事件。

美國有線新聞網（CNN）引述知情人士指出，位於華府外的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）收到一個神祕包裹，內含不明白色粉末和與政治理念有關的宣傳文件。

據報導，包裹打開後，有多名基地人員身體不適被送醫治療。安德魯聯合基地透過聲明表示：「安全起見，事涉建築和連結的建築物都撤離人員…基地緊急應變人員已經被派往事發地，確認是否仍有立即威脅性，並將相關工作交代給特別檢查辦公室。相關的調查工作正在進行中。」

一名知情人士向CNN表示，緊急應變小組人員在事發現場並未偵測到任何有害物質。至於人員患病狀況是否與包裹有關仍待調查。至於包裹內部所含的政治宣傳文件也正在調查評估中。

美國正副總統、內閣官員專機經常會從安德魯聯合基地起降。在發生神秘包裹事件前一天，川普也曾造訪安德魯聯合基地。

