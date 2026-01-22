川普民調崩盤與矽盾瓦解 民進黨還要吹哨壯膽多久？

美國總統川普重返白宮屆滿周年，當華府政壇正因民調崩盤與黨內叛離而陷入混亂之際，遠在太平洋彼岸的台灣，民進黨政府卻仍沉溺於「台美關係史上最好」的幻夢中，渾然不覺腳下的民主根基與產業屏障正加速流失。

根據美方最新民調，川普的施政滿意度已跌破四成，高達七成一的美國民眾認為國家處於「失控」狀態。不僅民間怨聲載道，共和黨內部更爆發了罕見的跳船潮，多位議員選擇不連任或倒戈支持民主黨法案，川普的權力結構已出現明顯裂痕。這種強人政治的頹勢，反映出其極端民粹與窮兵黷武政策的後座力。然而，令人費解的是，面對一個權力根基搖搖欲墜、政策反覆無常的美國領導者，賴清德政府持續表現出的，卻是近乎盲從的戰略附隨。

廣告 廣告

最令國人痛心的，莫過於台灣引以為傲的「矽盾」正被生生拆解。川普政府以對等關稅為利刃，軟硬兼施地逼迫台積電在美國投入數千億美元的巨額資金，將最尖端的二奈米甚至更先進製程移往亞利桑那。當府院團隊興高采烈宣布台美貿易協定簽署時，他們可曾聽見台灣工程師被強迫外移的無奈？可曾看見台灣核心競爭力被掏空的危機？美方官員甚至公然宣稱要將四成供應鏈遷回美國，這哪裡是「盟友」的互惠，這分明是赤裸裸的「掠奪」。

歐美等外電陸續報導，台灣矽盾堪憂。美國華郵有專家投書示警，台積電擴大在美投資潛藏不祥之兆；亦即若美國在2029年前達成半導體獨立的目標，未來還有多大動力嚇阻大陸侵略？台灣的矽盾看起來恐怕不太牢靠。

民進黨口中的「堅若磐石」，在川普眼裡不過是可以用來談判的籌碼。川普對格陵蘭島的覬覦、對委內瑞拉的冒進，無一不顯示其美國利益至上的帝王心態。當他面對國內民調反彈，極可能透過對外尋找假想敵或激化區域衝突來轉移焦點。此時的台灣，若繼續任由政府將所有籌碼壓在單一強人身上，甘願充當其軍備競賽的前線卒子，最終恐將落得人財兩失的下場。

當美國內部都已經對川普的「失控」發出警訊，民進黨政府卻還在大吹特吹那層早已薄如蟬翼的同盟關係，任由矽盾瓦解、任由台海和平淪為他國的提款機。

一個連本國人民都漸漸失去信任的強人，台灣憑什麼要把未來寄託在他身上？莫讓那些「堅若磐石」的口號，成了台灣產業被空洞化、社會被推向戰爭邊緣的麻醉劑。我們需要的是冷靜的避險戰略，而非在他人即將沈沒的航船上，繼續吹哨壯膽。

更多品觀點報導

萊爾富第2位台積電股票得主出爐！他只買一張就中

媽媽在電子廠上班「老闆1句裁員」林智群嗆：這才是掏空台灣

