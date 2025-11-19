川普民調支持度跌至38％創第2任期新低 65%民眾不滿生活成本高昂

美國總統川普。 圖：取自白宮直播影片（資料照）

[Newtalk新聞] 路透/益普索（Reuters/Ipsos）公布美國總統川普（Donald Trump）的最新支持度民調，結果顯示川普支持率下跌至38％，是川普重返執政以來的最低點，原因在於美國民眾不滿國內生活成本高昂，以及針對川普處理已故「富商淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關調查的態度抱持疑慮。

根據路透報導，這項4天全國性網路民調於17日結束，川普支持度較11月初再跌2個百分點。川普今年1月展開第二任期時支持度為47％，但從1月至今，他的支持率下降了9個百分點，甚至接近前美國總統拜登（Joe Biden）的支持率最低點。拜登的支持率過去最低是35%，而川普在他第一任期內，支持率也曾掉到33%。

最新民調顯示，川普支持率下跌至38％，而川普在共和黨支持者中的支持率，也從11月初的87％下降至82％。僅有26%的美國人認為川普在控制生活成本方面做得好，低於11月初調查的29%，約65%的受訪者對川普在控制生活成本方面的表現表示不滿，其中有超過3成都是共和黨支持者。

另一方面，川普處理艾普斯坦案的方式僅獲得20％的美國民眾認可，有70％的受訪者認為美國政府隱瞞有關艾普斯坦案的相關資訊。艾普斯坦2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。艾普斯坦與各國政商權貴過從甚密，有些人相信他手中握有「客戶名單」，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴人士，也有人懷疑他死因不單純。

以共和黨為多數的美國眾議院在18日通過決議，以427票贊成、1票反對的壓倒性結果，要求司法部公開所有與艾普斯坦相關的案件檔案。川普先前與其政治盟友、喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）意見不合，爆發激烈內訌；川普16日又改口，公開呼籲共和黨籍眾議員投票支持公布艾普斯坦調查文件。

