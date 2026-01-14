川普決定出手了？《路透》：24小時內將對伊朗發動攻擊

國際中心／林昀萱報導

歐洲多名官員透露，川普將在24小時內發動對伊朗攻擊。（圖／翻攝自X平台 @ChinaDaily）

中東關係緊張！美國總統川普（Donald Trump）針對伊朗局勢發表最新談話，表示接獲消息指出，伊朗當局已停止對示威民眾執行死刑，但他強調消息仍需進一步查證，而美軍在中東地區的軍事調動持續進行，甚至有多名歐洲官員、軍官透露，川普將在24小時內發動對伊朗的軍事行動。

根據長期關注軍事動態的開源情報帳號「OSINTdefender」指出，美國空軍已開始將軍機撤離位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。監測畫面顯示，至少有6架KC-135R/T「同溫層」空中加油機（Stratotanker）陸續飛離該基地；外界分析，此舉可能涉及美軍應對伊朗潛在行動的戰術調整。無獨有偶，英國也自卡達一個空軍基地撤走部分人員，以因應美國可能發動的攻擊。

廣告 廣告

據《路透社》、《SBS中文網》報導，一名西方軍方官員透露，所有跡象都顯示美國將很快對伊朗進行攻擊。「但這個政府一向以這種方式行事，讓所有人保持高度警覺。不可預測性本身就是一種策略。」另外也有兩名歐洲官員指出，美國將在未來24小時內進行軍事介入。也有以色列官員稱，川普已決定介入，但行動的規模和時間並未明確。究竟是否真的會向伊朗動武，川普的決定受到國際高度關注。

更多三立新聞網報導

傳台灣高官赴美推進關稅！知情人士揭「投資關鍵」內幕：將是一大勝利

怕了川普？加拿大總理急訪中國修復關係 竟拿「台灣行程」當祭品

傳台美談判「美車進口關稅17.5%降至0%」 產業人士揭內幕

柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆

