川普決定背棄華爾街了嗎？為顧選票接連出招，市場驚覺這位堅實盟友恐變對手

華爾街原本以為，自己在白宮有一位可靠的盟友，但隨著一連串突如其來的政策出台，市場逐漸意識到，美國總統川普的優先順序，可能已經不站在投資人那一邊。

回顧去年，川普政府確實兌現了不少投資人期待，包括減稅、削減支出，並在市場受驚後，收回原本較為激進的關稅計畫，一度被視為對資本市場友善。

但僅僅在一週之內，川普接連出招，殺得華爾街措手不及。他先是試圖限制大型投資機構購買住宅，接著喊出信用卡利率上限，並且宣布將對高階主管薪酬與庫藏股實施限制，政策風向明顯轉變。

《華爾街日報》原文：華爾街猛然驚覺：川普已更像對手



司法調查聯準會主席鮑爾，引爆市場反彈聲浪

最令市場震驚的，莫過於司法部對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查。鮑爾本人直言，這是一種試圖迫使聯準會降息的「恐嚇手段」。

這項消息迅速引發金融圈反彈，不只聯準會的前主席們以及其他國家央行首長，包括摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在內的多位銀行高層也公開為聯準會辯護。市場認為，這樁「司法迫害」代表川普對聯準會施壓行動的重大升級，並且傳遞清晰的信號：相較於投資人對市場穩定的期待，政府此刻更在意選民對生活成本的感受。

Christofferson Robb & Co.避險基金經理人Brad Golding指出，市場原本以為在2025年4月關稅風波後，政策不確定性將逐步消散，但如今顯示，期中選舉的重要性，已經凌駕於銀行獲利與市場穩定之上。

「讓消費者不買單」政策訊號愈來愈明確

川普週一晚間透過社群媒體表示，目前正與微軟等科技巨頭合作，確保消費者不會因為AI資料中心推升用電需求，而被迫承擔更高的電價。

白宮強調，屢創新高的股市表現與實質薪資成長，顯示川普有能力同時為消費者與投資人「釋放歷史性繁榮」。實際上，政府官員先前早已多次表態，未來政策將優先照顧消費者，即便代價是犧牲投資人利益。

市場習慣「狼來了」 大盤處變不驚

投資人已經開始為下一個可能引發股市波動的政策意外做準備。川普政府暗示，下週出席世界經濟論壇（WEF）期間，可能會提出更多「可負擔性」相關政策的構想。

Pimco投資長Dan Ivascyn坦言，市場當前策略就是「預期意外，並據此調整投資組合」，該公司已經增加非美國發行人的債券部位。

政策影響也逐漸反映在個股上。就在川普提出暫時限制信用卡利率至10%後，花旗、美國運通、第一資本、萬事達卡與Visa股價在兩個交易日內下跌4%～7%以上。限制機構投資人購屋的政策，一度衝擊大型單戶住宅出租商與黑石集團股價。

不過，大盤整體反應相對冷靜，部分原因在於市場已經習慣川普事後收回或淡化部分構想，而且多數提案仍需國會支持。眾議院議長強生表態，信用卡利率上限在國會推動難度不低。

One Point BFG Wealth Partners投資長Peter Boockvar認為，相關政策最終未必成真，因此市場仍處於觀望狀態。

政策善意背後，潛藏副作用風險

此外，政策本身也可能帶來反效果。例如限制信用卡利率，恐將壓縮中低收入族群的信貸可得性；禁止機構投資人購屋，儘管聽來討喜，卻可能抑制租屋供給與新屋建設。

川普政府的可負擔性政策，影響也不只金融業。如果透過增加委內瑞拉原油供給來壓低油價，雖然有利消費者，卻可能侵蝕能源企業獲利。

即便如此，華爾街仍試圖從不安中尋找亮點。摩根士丹利指出，倘若政策最終搭配鼓勵建商擴大供給，反而可能有利部分消費與房市相關類股。

本文為風傳媒特邀導讀人金牛幫幫忙撰寫，請點此訂閱：風傳媒・華爾街日報VVIP，風傳媒會員獨享全球最低優惠價，暢讀中英日文全版本之華爾街日報，洞悉國際政經最前沿。

責任編輯／林彥呈

