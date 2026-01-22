川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

美國總統川普（Donald John Trump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發展達成一項合作框架協議，並同時決定取消原定於2月1日生效、針對歐洲八國的關稅威脅。而根據外媒報導，有高級官員透露，丹麥將把格陵蘭島小塊土地的主權讓給美國，以便美國可以在這些土地上建立軍事基地。

川普與北約秘書長呂特在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會其間會面。（圖／美聯社）

川普周三晚間在社群發文表示「我們已就格陵蘭島，以及事實上整個北極地區，擬定了未來協議的框架。這項方案如果最終落實，對美國以及所有北約國家來說，都將是一次非常好的結果」。根據《紐約時報》報導，有知情官員透露，北約成員國先前曾舉行一次會議討論一項妥協方案，根據該方案，丹麥將把格陵蘭島小塊土地的主權讓給美國，以便美國可以在這些土地上建立軍事基地。

這些官員表示，這個想法也是呂特長期推動的方向，但不清楚川普所稱的合作框架是否包括這項想法。北約則在聲明中表示，「丹麥、格陵蘭和美國之間的談判將繼續進行，旨在確保俄羅斯和中國永遠無法在格陵蘭獲得任何經濟或軍事立足之地。」

呂特在接受訪問時態度十分謹慎。他認為，雖然當前的會談結果令人滿意，但關於格陵蘭的具體細節與後續落實仍有許多工作有待完成。目前丹麥首相辦公室尚未針對土地主權轉移的說法做出正式回應。



