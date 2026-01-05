川普活抓委國總統 選民高興不起來「寧見他拚經濟」

2026年1月3日，美國總統川普在佛州海湖莊園舉行記者會，說明逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。路透社



美國總統川普今年11月將面臨國會期中選舉的考驗，他的共和黨人需要在參眾兩院守住些微的優勢。美軍3日突擊委內瑞拉活捉馬杜洛夫婦，雖然對美國來說是一場漂亮的軍事勝利，但對川普的選民來說，並不是什麼值得慶祝的事。他們要的還是生活物價下降，不是對外戰爭。

《華爾街日報》週一（5日）報導，在2024年投票給川普的38歲選民莫克利，在聽到美軍生擒馬杜洛、美國將「接管」委內瑞拉後，反諷地說：「真棒。這完全就是我投票支持他的理由。」

在愛達荷州鄉下經營餐車生意的莫克利，投票支持川普當上總統的理由，是希望他能結束美國長年的海外戰爭、縮減政府開支並降低通貨膨脹。

莫克利表示，比起把錢撒在海外，他更希望看到川普專注國內物價。他說，疫情封鎖和隨後的通膨飆升徹底摧毀了他的財務狀況：「我領著這輩子最高的薪水，卻感覺自己前所未有地貧窮。」他經常看到顧客的信用卡被拒刷。

他形容川普上任第一年的表現是「徹頭徹尾的巨大失望」，並打算在接下來的期中選舉棄權，或者投給更強調財政節約、減稅的自由意志主義政黨（libertarian）。

川普對委內瑞拉發動入侵的同時，美國選民正深受高物價與就業市場疲軟困擾。《華爾街日報》對分析師與選民的訪談顯示，如何妥善處理委內瑞拉問題，將會是11月期中選舉的關鍵。

共和黨民調專家安德森（Wes Anderson）分析： 「如果事情進展不順，這將會是巨大的包袱。如果進展順利且美軍撤離迅速，則是一大加分。但我無法想像這能蓋過選民對經濟的最根本感受。」

川普在競選時承諾透過阻止非法移民與徵收進口關稅刺激國內製造業，來降低物價並強化就業。然而，關稅已導致企業將成本轉嫁給消費者，造成物價頑強難降，而11月失業率更攀升至4年新高。儘管美國經濟增長展現韌性，但消費者信心依然低迷。

目前美國經濟正深陷「財富鴻溝」，或者說是「K型經濟」：擁有房屋與股票資產的族群財富高歌猛進，依靠薪資的中產階級則生活日益困難。

曾在首任川普政府任職的肖特（Marc Short）認為突襲行動很成功，但川普在經濟承諾上正在失信：「他在邊境問題成就卓越，但在控制成本上，他的貿易議程正與他背道而馳。」

整體而言，美國大多數選民對川普處理經濟的方式表示不滿。共和黨人則集中辯護川普在遏阻非法移民、掃毒以及強化邊境安全的成果。美國國務卿盧比歐強調對委內瑞拉並非發動新戰爭，也無地面部隊入駐：「我們是與販毒組織作戰，而非與委內瑞拉作戰。」

46歲的承包商詹森不相信川普政府是為了禁毒而突擊委內瑞拉：「他滿口胡言，他是為了石油。」她的廚房改裝生意最近的諮詢量銳減，感受到經濟正走向衰退。她聽到川普說美國要「接管」委內瑞拉時，感覺內心一沉。

部分共和黨人認為這場干預能解鎖委內瑞拉龐大的原油儲備，從而降低美國汽油價格，降低生活成本。

報導分析，儘管美國民主黨目前的支持率也處於歷史低點，但選民對川普「無視經濟」的挫折感，已在去年11月的幾場地方選舉中幫助民主黨取得勝利。委內瑞拉局勢的演變中，川普能否讓「廉價石油」的紅利及早兌現，可能是維持他自家選民信任的關鍵。

