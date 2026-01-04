川普活逮馬杜洛 蘇恆示警：台灣未來處境恐將面臨同樣風險

美國3日對委內瑞拉採取強硬軍事行動並拘捕其總統，引發全球關注。中華海峽經貿交流協會理事長、時事評論員蘇恆對此提出警示，認為此舉顯示國際主權原則已被重新定義，她更進一步質疑，若美國能隨意逮捕他國元首，台灣未來的處境恐將面臨同樣風險。

美國總統川普。（圖／美聯社）

蘇恆指出，華府以犯罪嫌疑人名義直接拘捕主權國家現任領導人，意味著國際社會跨越了關鍵紅線。主權不再是不可侵犯的原則，而是變成可被重新定義與條件化的概念。這顯示外交事務已遭刑事化，政治問題被執法化處理，國家主權瞬間從原本的權利淪為一種選項。

針對委內瑞拉的處境，蘇恆分析該國擁有全球最豐富的石油儲量，且位於加勒比海戰略要地。由於長期未站在美國主導的秩序內，並深化與中國大陸及俄羅斯的能源金融合作，最終並非被美國說服，而是直接遭到「處理」，成為霸權政治運作下的典型案例。

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國拘捕。（圖／美聯社）

蘇恆認為問題核心在於，一旦某個政治體被外部強權認定為不穩定因素，無論其是否經由選舉產生或在法律框架內運作，都可能被貼上風險標籤。這種手段不再是傳統的政權更替或戰爭，而是被包裝在法律外衣下的執法行動，實質上是一種風險控管。

話鋒轉至台灣，蘇恆表示社會長期假設站在美國一方即有安全保障，但委內瑞拉案例顯示霸權是以功能而非價值來衡量盟友。若台灣未來經民主程序選擇推動兩岸和平或討論政治整合，雖在島內被視為理性選擇，卻可能被霸權視角重新定義為戰略不確定性。

蘇恆直言，小型政治體在國際結構中僅有被容許的空間，並無絕對自主權。面對美國展現的強勢作為，她在臉書發文中拋出提問，台灣究竟該選擇「強盜主義的美國」還是「和平崛起的大陸」，這是當代台灣人必須嚴肅思考的關鍵課題。

