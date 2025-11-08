川普派兵波特蘭「維穩」？美法官裁定非法 頒布永久禁令
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普以「維穩」為由，不顧反彈聲浪，強勢向各州派出數百名國民兵進駐，但在俄勒岡州的波特蘭一直踢到鐵板！英國廣播公司（BBC）8日報導，美國法官禁止川普在波特蘭部署國民兵。先前法院以暫時禁令組止川普越雷池一步，這次更是首度頒布永久禁令。
永久禁令
川普政府的移民大抓捕行動，在華府、芝加哥、洛杉磯等民主黨執政城市，引發了抗議浪潮。為了予以壓制，川普出動國民兵進駐，這次波特蘭的部署，也是如此。
不過，川普想向波特蘭派兵，又遭到他自己所任命的地方法官伊默古特（Karin Immergut）擋下，而且還首度被下達永久禁令。政府預計會對此提起上訴，案件最終恐怕會交由最高法院審理。
11月稍早，伊默古特才頒布兩次暫時禁令。一次是不准川普動用俄勒岡州的國民兵，另一次則禁止川普調動其他州的國民兵進駐俄勒岡州。川普曾試圖將德州與加州的國民兵調來。
於法無據
伊默古特這次的裁定厚達106頁，當中她強調，並非禁止川普動用國民兵，而是因為在波特蘭的案例，「總統要將國民兵聯邦化，於法無據」。伊默古特在裁定寫道，並無叛亂發生，也沒有叛亂發生的危險會需要總統派兵。
伊默古特更指出，川普違反了《憲法》第10修正案。該條規定，除了《憲法》所明定賦予聯邦政府的權力之外，其餘權力皆由州政府享有。
伊默古特補充表示，「總統何時能派兵美國城市街道」，這個問題的標準她會交由更高層級法院決定，但她話鋒一轉，認為「不論這界線確切在哪裡，被告方都沒有予以澄清」。
受戰爭蹂躪？
川普政府與地方政府，對於波特蘭的真實情況，各執一詞。美國司法部聲稱該城宛如「受戰爭蹂躪」，當地的移民拘留中心遭到暴力圍攻。
白宮先前即稱：「就像我們一直所說的，川普總統正行使他的合法權力，以保護聯邦的資產與人員，因為當地發生了地方首長不願處理的暴動。」
不過，當地官員與許多市民卻稱，並未發生大規模的暴力情事，而且波特蘭警方已經將小規模的騷亂控制住。波特蘭的律師圖爾科（Caroline Turco）直言：「這起案件將決定我們是憲法法治的國家，還是處於戒嚴統治。」
川普部署國民兵鎮壓波特蘭移民抗議 美聯邦法官裁定違法
