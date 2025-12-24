川普派兵芝加哥受挫！最高法院否決 AI耶老逮無證移民

圖／達志影像路透

耶誕節前夕，美國和墨西哥邊境出現大排長龍的車隊，不少墨西哥裔準備返鄉過節，當中也有部分移民決定不再返回美國，因為在川普政府強力掃蕩無證移民下，讓他們覺得回鄉反而是更好的選擇。美國國土安全部更趁耶誕佳節，PO出AI生成影片，讓耶誕老人化身移民局人員，逮捕或驅逐無證移民。不過美國總統川普派兵到芝加哥，協助移民局執法的行動，則遭最高法院暫時擋下。

美國總統 川普 (2025.10.9)：「我們正在恢復我們國家的法治，我們正在這裡恢復，我們現在正在恢復，我們進駐曼菲斯，我們要去芝加哥，我們要去其他城市。」

美國總統川普放話派兵進駐芝加哥，現在踢到鐵板。週二，美國最高法院拒絕讓川普政府，在這個全美第三大城部署國民兵，來支援打擊移民的行動，這對川普企圖對國內城市派兵，無疑是一大挫敗。

CNN政治評論家 柯普：「很多的制衡機制終於發揮制衡的作用，從法院到眾院共和黨人對艾普斯坦檔案反彈，參院共和黨人對結束議事冗長辯論說不等等。」

保守派多數的最高法院，罕見以6比3駁回川普政府緊急要求，推翻地區法官阻擋部署的裁決。上訴法院拒絕介入，最高法院歷時兩個多月才做出決定，多數大法官表示現階段，政府沒能找到讓軍隊在伊利諾州執法的授權依據。這項命令並非最終裁決，但可能影響其他相關訴訟。芝加哥所在的伊利諾州州長表示，這是州和國家的勝利，不過當地拉丁裔社區已遭受災難性影響。

芝加哥服飾店老闆：「移民局人員來『小村莊』(Little Village) 帶來很糟糕的影響，非常負面，我們的生意掉了90%，現在都看不到家庭在街上走了。」

這個被稱為「美國中西部的墨西哥首都」的墨裔勞工階級社區，無疑成了美國國土安全部的重點目標，兩個多月下來，超過4200人被捕。原本為了墨西哥美食而來的遊客，幾乎一夕消失殆盡；數百名居民被拘留或驅逐出境，但更多是因為害怕被驅逐或執法暴力而銷聲匿跡。美國國安部更在耶誕節前，PO出AI生成影片，讓耶誕老人化身移民局人員，拘捕或驅逐無證移民，也再次宣傳自首且自主離境的人，獎金加碼提高到3千美元，近台幣10萬。

芝加哥餐廳老闆：「我是美國公民，我是移民之子，我現在正在為此付出代價，我的美國夢正因家族生意被侵蝕，我身在美國盡我所能，一切按規矩行事。」

美國夢碎，讓不少移民乾脆決定，趁著耶誕假期打包回家。

返回墨西哥移民：「在美國待20多年後要退休了，要回去家鄉。」

在美國待了20多年的墨西哥移民，現在決定要返回家鄉。德州的邊境城市，如同全美的跨境口岸，無數旅人趕在耶誕節前上路，但成千上萬輛車塞在通關處，一等就是好幾個小時。不過這名駕駛毫不在意，因為他已經等了31年，他直到幾個月前，都還是無證移民，無法離開美國，現在終於得以返鄉。

返回墨西哥移民：「(離墨西哥這麼近是什麼感覺？) 感覺墨西哥跟我記憶裡的會不一樣了。」

離鄉背井數十年，記憶中的家鄉肯定不再一樣。也有人把所有家當幾乎全裝上車，連貓都帶走，在德州生活了21年，該是劃下句點的時候了。

返回墨西哥移民：「真是百感交集，高興要回去，但難過不能再回來，大半輩子都拋下了。」

大半輩子在美國的人生，只能就此拋下，因為父母年紀大了，需要人照顧，而他沒有身分，以美國目前的狀況來看，待在墨西哥是他最好的選擇。不少人無奈返鄉，不過更多的是墨西哥裔跨境去墨西哥過節。

CNN記者 瓦爾德斯：「他們並非空手上路，許多人開著滿滿一卡車，裝滿要給墨西哥親友的東西。」

有人則是帶上醫療用品，要分給親友或捐給地方醫院。不過這些物資會讓他們一踏入墨西哥，就不幸地成為搶劫和勒索的目標。

墨西哥薩卡特卡斯州移民事務局 雷耶斯：「國民警衛隊將會加入我們，一路陪同我們前往800多公里遠的薩卡特卡斯州。」

為了讓旅人平安上路，墨西哥政府每年組織車隊，沿路提供協助和保護，讓移民的返鄉之路，多一分保障。

