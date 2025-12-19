川普海上封鎖委內瑞拉 英媒：旨在讓中國拋棄馬杜洛

美國總統川普（左）企圖讓委內瑞拉人自己推翻馬杜洛（右） 圖：翻攝自兩位領袖的臉書

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日宣布對委內瑞拉實施全面海上封鎖，表示：「委內瑞拉已被南美歷史上規模最大的艦隊完全包圍。這支艦隊只會越來越大，他們將遭受前所未有的衝擊。」英國《電訊報》（The Telegraph）稍早的報導指出，川普押注，習近平會拋棄委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro），從而使其經濟命脈被切斷，迫使委國核心圈將他趕下台。

《電訊報》報導，委內瑞拉的石油儲量超過沙烏地阿拉伯、俄羅斯和美國，這種被譽為「液態黃金」的礦產約佔委內瑞拉240億美元出口額的88%。

在川普的第一個任期內，美國財政部便已對委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）實施了制裁，並威脅對任何與其有業務往來的實體實施二級制裁。

為了規避制裁，馬杜洛政府轉而依靠一支秘密的「暗船隊」來逃避制裁，並確保石油能夠持續流向中國、俄羅斯和古巴的買家。

數百艘老舊油輪如今走私受制裁的石油，成為加拉加斯的一條經濟生命線。金融情報公司標普全球估計，全球1/5的油輪被用來從受制裁國家走私石油。

透過扣押這些船隻，川普政府試圖切斷馬杜洛政權賴以維持運作的主要收入來源，同時收緊經濟枷鎖。

查塔姆研究所（Chatham House）資深拉丁美洲問題研究員薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）指出，「他們實際上是在試圖切斷政府僅存的收入來源，以此迫使政府改變政權。」

艾利森國家安全中心（the Allison Centre for National Security）資深拉丁美洲政策分析師馬丁內斯-費爾南德斯（Andrés Martínez-Fernández）解釋道，「長期以來，委內瑞拉政權一直利用石油收入來收買軍方，並維持其僅存的少量石油產量。」

「這（封鎖海岸線不讓油輪出入）將很快使委內瑞拉及其政權的動盪程度升級。」

中國是委內瑞拉石油的最大買家，進口量約佔其出口量的80%。中國每天進口約74.6萬桶石油。

北京接收這些石油並非出於商業進口的目的，而是為了償還其向委內瑞拉石油項目投入的約600億美元貸款。

這項還款協議對雙方都有好處。北京獲得了石油，而馬杜洛則贏得了時間，並在國際舞台上贏得了一位朋友。

如今，隨著「幽靈船隊」停止抵達北京港口，封鎖有可能破壞中美關係，並導致中國與馬杜羅反目成仇。

如果委內瑞拉石油無法繼續可靠供應，那麼馬杜洛對中國而言就不再是資產，反而會成為中國的負債，因為中國會追討欠款。

馬丁內斯-費爾南德斯解釋道，「一旦石油停止運抵外國港口，債務就會被催收。這將立即產生影響。如果這些款項無法到位，基礎設施等各方面都會迅速崩潰。」

「最終可能會出現這樣的局面：中國會說，『與其繼續提供任何形式的積極支持，不如擺脫這個麻煩，擺脫馬杜羅。』」

北京過去對類似情況鮮有同情。在非洲和中亞，中國一再與它不再視為可靠夥伴的領導人劃清界線。

對川普而言，此次封鎖是他被內部人士稱為「唐羅主義」（Donroe Doctrine，從「門羅主義」［Monroe Doctrine］修正而來的）計畫之下一步，該計畫旨在清除美國後院的中國影響力。

「2025計畫」（Project 2025）是傳統基金會長期以來認為的川普第二任期藍圖，該計畫稱之為「重新半球化」（re-hemisphering）。它呼籲將控制該地區的供應鏈作為美國經濟安全的必要條件。

從這個意義上講，這次封鎖並非旨在與中國正面對抗，而是為了讓馬杜洛成為不受歡迎的人。如果石油換債務協議破裂，北京可能會考慮改變立場，拋棄馬杜洛。

古巴本身也遭受美國的封鎖，該國每天從委內瑞拉政府獲得約2.4萬桶原油、汽油和航空燃油。

薩巴蒂尼指出，此次封鎖對美國的歷史宿敵古巴而言將是「災難性的」，並估計古巴的出口將大幅下降。

「像國務卿盧比奧（Marco Rubio）和居住在佛羅里達州的古巴裔美國強硬派人士一直期待著這一刻的到來。」

「他們試圖讓委內瑞拉政府陷入困境。這樣做，實際上也會讓民眾挨餓。」

儘管中國已向委內瑞拉石油計畫投入數百萬美元，但俄羅斯一直是幕後的關鍵推動者。

一支與俄羅斯有關的「幽靈船隊」也幫助馬杜羅先生規避制裁，將他的石油運往世界各地。然而，自從川普重返白宮以來，普丁一直試圖討好他，他可能會改變這些船隻的航線，進一步孤立馬杜洛。

事實上，莫斯科立場轉變的跡像已經顯現。 11月下旬的報告顯示，俄羅斯已開始從該地區撤離其公民。

專家們一致認為，川普試圖在經濟上打壓馬杜洛，同時試探他僅存的幾個盟友的決心，希望他們倒戈反對他。

前國務院律師、現任「國際危機組織」資深顧問芬努凱恩（Brian Finucane）認為，「這似乎是本屆政府加大對馬杜洛政府施壓的又一手段。」

幾個月來，美軍以禁毒行動為名，對在國際水域航行的小型船隻發動了致命襲擊。自9月初以來，美國海軍和海岸防衛隊已摧毀約20艘船隻，造成90多人死亡。目前，包括三艘驅逐艦、三艘兩棲攻擊艦、一艘巡洋艦和一艘小型瀕海戰鬥艦在內的八艘軍艦，構成了數十年來美國在該地區規模最大的軍事存在。

這讓許多委內瑞拉人和美國人相信，川普正在為戰爭做準備。

報導指出，恰恰相反，美國政府希望透過切斷那些被軍方官員稱為參與向美國走私芬太尼的販毒集團的資金來源，迫使委內瑞拉一些人反抗馬杜洛。

對委內瑞拉軍隊來說，石油收入是維持其統治體系運作的命脈。將軍們控制著港口、海關和燃料分配，這使得軍隊成為馬杜洛權力的支柱。

只要馬杜洛能夠負擔得起將軍們的薪水，他們就會對他絕對忠誠，而他的政權也會繼續存在下去。

同樣的邏輯也適用於馬杜洛與組織犯罪集團的所謂聯繫。這些集團依賴港口和洗錢管道，而所有這些都依賴石油銷售帶來的現金。

報導指出，美國高階將領據悉已向川普提交了在該地區進行軍事幹預的方案，其中包括陸地打擊。據報導，五角大廈制定的其他方案還包括直接攻擊馬杜洛的安全部隊或採取行動奪取該國的油田。

據悉，川普反對所有這些方案，因為這些方案可能會使美軍陷入危險，或最終導致令人尷尬的失敗。或許是出於對諾貝爾和平獎的渴望，以及如果發動戰爭可能引發其「美國優先」支持者的強烈反彈，川普並不想輕啟戰端。

接下來的局勢將取決於川普的封鎖。如果石油供應持續，馬杜洛就能保住政權；但如果石油供應被切斷，中國可能會認為這筆債務不值得追討，而馬杜洛那些捉襟見肘的親信們也可能轉而反對他。

華府的賭注很簡單：政權垮台並非因為遭到攻擊，而是因為被拋棄。

