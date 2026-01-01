川普海湖俱樂部新年派對 尼坦雅胡被目擊出席

根據社群媒體，美國總統川普(Donald Trump)12月31日在他的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)一場豪華的新年前夕派對，接待了以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)。

在保守派網紅索拉凱維奇(Michael Solakiewicz)的一則社群媒體發文中，可以看到29日抵達美國總統位於佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)住處的尼坦雅胡，31日晚間站在身著燕尾服的川普身邊。

廣告 廣告

川普在29日的會晤中曾開玩笑表示，這位以色列領導人可以出席這場派對，以討論脆弱的加薩停火協議和中東其他地區地緣政治擔憂。

這場派對的賓客名單，包括川普的死忠支持者朱利安尼(Rudy Giuliani)和阿拉伯聯合大公國億萬富豪薩瓦尼(Hussain Sajwani)，還有他兒子艾瑞克(Eric Trump)與小唐納．川普(Donald Trump Jr.)，以及川普政府的高級官員，其中包括國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)和白宮副幕僚長史卡維諾(Dan Scavino)。

2025年10月達成的加薩停火協議，是川普重返白宮第一年的主要成就之一，但一些白宮官員擔心，尼坦雅胡刻意放緩其進程。

川普本週淡化了他與尼坦雅胡之間就第二階段停火產生緊張關係的報導，稱以色列「履行了」其承諾，且責任在於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)。

川普站在以色列總理這一邊，表示他「對以色列的任何舉動都不擔心」。

本週的會談是自川普2025年重新掌權以來，第五次在美國舉行的此類會晤。